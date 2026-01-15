菲律賓外交部：自1月16日起對中國公民免簽　最長停留14天

菲律賓外交部周四宣佈，自2026年1月16日起，中國公民可免簽入境菲律賓，停留時間最長為14天。該政策僅適用於經馬尼拉和宿務機場入境的遊客，且14天的停留期限不可延長。外交部補充指，免簽入境安排有效期為一年，到期前將進行相應審查。



菲律賓外交部稱，前往菲律賓純粹出於旅遊或商務目的的中國公民可享有這項新的免簽入境優惠，又指「這項措施符合總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）關於促進貿易、投資和旅遊，以及加強兩國人文交流的要求。」

中國公民在抵達菲律賓時，只需出示有效期至少超過預計停留時間6個月的護照、已確認的酒店住宿或預訂信息，以及前往下一目的地的返程或續程機票。

( Department of Foreign Affairs, The Philippines)

菲外交部補充表示：「為確保安全和公共秩序，同時便利合法旅客入境，我們將繼續對旅客的不良記錄進行核查。」

在這項新規公佈前，菲律賓政府允許中國內地公民持有效回程機票和未過期的澳洲、日本、加拿大、申根或美國簽證入境菲律賓，首次停留時間不得超過7天；而7天免簽入境期可延長14天，最長可停留21天。