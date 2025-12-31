菲律賓指北部海域現中國科考船 菲方派飛機警告 中方：正常航行
撰文：莊勁菲
出版：更新：
菲律賓海警12月30日表示，一艘中國科考船出現在菲律賓北部卡加延省（Cagayan）約19海里外的海域，菲方已派出一架飛機，對這艘可作為潛水器母船的中國船隻進行警告。中國駐馬尼拉大使館回應指，該船當時正進行正常航行演習。
菲律賓海岸警衛隊（PCG）在聲明中表示，飛行員多次向「探索二號」科考船發出無線電質詢，試圖確認該船是否在未經菲方同意的情況下進行海洋研究，表示此舉將違反菲律賓法律和國際法，但未收到任何回應。
PCG表示，這艘87.25米長的深海科考船於12月初離開中國海南省，進入菲律賓宣稱的「專屬經濟區」西部，隨後被監測到在卡加延省聖安娜（Santa Ana）以東約55.8海里處向東航行。該船是透過加拿大的衛星暗船偵測系統所探測到。
中國科學院深海科學與工程研究所網站介紹，「探索二號」是該研究所營運的4500米和1萬米深度載人或無人潛水器的母船。
中國駐馬尼拉大使館回應指，該船當時正在進行正常航行演習。大使館還補充說，中國不承認菲律賓某些國內海事法律。並且，根據國際法，中國有權作為海上航線的一部分通過該水域。
