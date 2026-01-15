國際太空站首次因健康問題提前撤返太空人　4人安全回到地球

美國太空總署（NASA）1月8日宣布，因一名太空人出現「嚴重健康問題」，國際太空站（ISS）Crew-11任務四名成員將提前一個多月返回地球。飛船已於1月15日（周四）凌晨，在加州附近的太平洋海域安全降落。



路透社，飛船於太平洋標準時間凌晨12點45分左右，降落在聖地亞哥附近海面上。此次返回地球的飛行歷時十餘小時，全程由NASA與SpaceX聯合直播。

Crew-11團隊包括美國太空人芬克（Mike Fincke）、卡德曼（Zena Cardman），日本太空人結井公彌（Kimiya Yui），以及俄羅斯太空人普拉托諾夫（Oleg Platonov）。

NASA強調，此次問題與太空作業無關，也非受傷，為保護健康私隱不便透露其姓名或病情。NASA又指ISS雖配備醫療設備，但無法完成全面檢查。目前僅美國太空人威廉斯（Chris Williams）留守ISS，預計下月新團隊抵達後人手配置將恢復正常。此次事件或導致部份實驗和維護任務推遲。