NASA新署長：美國將於特朗普今屆任期內登月

美國太空總署新任署長艾薩克曼（Jared Isaacman）12月26日表示，美國會在特朗普（Donald Trump，又譯川普）今屆任期內重返月球。



艾薩克曼是全球首富、SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）的盟友，他26日接受CNBC訪問時提到，特朗普致力開拓月球是發展「軌道經濟」的關係，稱希望獲得拓展及實現月球對科學、經濟及國家安的潛能。

2025年12月3日，美國華盛頓，獲總統特朗普（Donald Trump）提名出任太空總署（NASA）署長的艾薩克曼（Jared Issacman）在國會山莊舉行的確認聽證會上作證。（Reuters）

他指出，美國計劃在月球建立太空數據中心及基礎設施，以及或開採可能成為核聚變能主力的氦-3。NASA獲特朗普今年較早時批准「大而美法案」撥款99億美元（約772.2億港元）後，正與SpaceX、亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos，又譯貝佐斯）旗下藍色起源（Blue Origin）及波音等多個承包商參與開發月球及為火星任務「熱身」的阿提密斯（Artemis）計劃。

圖為2022年11月16日，美國太空總署（NASA）在佛羅里達州發射阿提密斯1號（Artemis I）探月計劃火箭。（Reuters）

艾薩克曼稱，預計阿提密斯II的載運火箭「太空發射系統」 （Space Launch System）及獵戶座（Orion）太空船首個載人試飛將於不久將來進行，之後由SpaceX建立的登月器參與阿提密斯III任務。

艾薩克曼亦提到，SpaceX及藍色起源正改良大型運載火箭，令軌道上低溫推進劑轉移可以更容易重用，確保來往月球變得更可負擔和頻密，為火星及之後的任何鋪路。