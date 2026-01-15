德國牽頭向格陵蘭派遣軍事人員　法國將增派兵力參與演習

德國將牽頭向格陵蘭派遣軍事人員，德國國防部指，幾個歐洲北約成員國向格陵蘭島派遣偵察隊的目的是「探討在俄羅斯和中國對北極地區構成威脅的情況下，如何確保安全」。



法新社報道，德國國防部星期四（1月15日）發布的聲明並未提及美國總統特朗普（Donald Trump）對這個丹麥自治領地的反覆聲索。

德國、法國、瑞典和挪威星期三宣佈了此次部署行動。此前不久，美國、丹麥和格陵蘭官員在華盛頓舉行的會晤未能解決雙方在格陵蘭島問題上的分歧。丹麥說，雙方仍存在「根本性分歧」。

圖為 2026年1月14日，在丹麥哥本哈根的美國大使館外，群眾集會宣示「格陵蘭屬於格陵蘭人」的立場。（Ritzau Scanpix/Thomas Traasdahl via REUTERS）

歐洲國家決定最快將於本周向該北極地區派遣增援部隊，彭博社指出，此舉凸顯歐洲應對美國對格陵蘭威脅的緊迫性。丹麥與格陵蘭外交事務負責人在華盛頓與美國副總統萬斯及國務卿魯比奧的會晤，未能消除美國接管該島的企圖。

德國由13名士兵組成的「勘察任務組」定星期四抵達格陵蘭首府努克，歐洲各國正着手商討如何保障該地區安全。德國國防部聲明稱，該任務組將「考察為支持丹麥保障地區安全可能提供的軍事援助框架條件，例如海上監視能力」。

法國將增派海陸空部隊

法國國防部新聞處證實該國將參與本周在格陵蘭島舉行的聯合演習，法國總統馬克龍星期四宣佈，法國將很快向格陵蘭增派「海、陸、空」部隊，參加在那裏舉行的歐洲聯合軍事演習。

法新社引述他對部隊的講話說：「首批法國軍人已經抵達格陵蘭，未來幾天還將有陸、空、海部隊增援。」

2026年1月8日，法國巴黎，總統馬克龍（Emmanuel Macron）在愛麗舍宮向法國大使發表講話。（Reuters）

此外，瑞典將派遣「數名軍官」，挪威派出兩人，英國派出一名軍官。英國國防部長希利（John Healey）在瑞典對記者說，這支偵察小組的訪問是為即將舉行的「北極耐力」訓練演習做準備。丹麥星期三稱，與北大西洋公約組織盟國的聯合演習將成為一項常設機制。

應丹麥請求派往格陵蘭的歐洲工作組，旨在向特朗普政府表明丹麥高度重視安全事務，以緩和美國接管威脅。

儘管歐洲三大經濟體此次行動的兵力規模尚不足以構成實質性部署，但其意圖在於—在權衡如何對抗特朗普而不激怒他的同時—向受欺負的盟友表明自己能夠挺身而出。

圖為 2026年1月14日，丹麥外交大臣拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）、格陵蘭外長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）到訪華府，準備與美國官員會面。（Reuters）

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）在星期三會談後對記者說，「北極地區需要做更多工作，而現在看來正在推進。」他補充：「實際上，我們仍在等待美國作出更強有力的承諾，這正是矛盾所在。」

對丹麥和格陵蘭而言，此次與萬斯和魯比奧的會議旨在說服美國政府：無需接管這座北極島嶼。這場會議被丹麥媒體視為二戰以來該王國面臨的最關鍵時刻之一。

丹麥方面稱雙方官員同意成立工作組，將在數周內召開會議規劃後續行動，但美國並未在訴求上作出讓步。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

