格陵蘭自治政府總理：寧願留在丹麥　不願被美國吞併

格陵蘭自治政府總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）星期二（1月13日）明確指出，格陵蘭寧願留在丹麥，也不願被美國吞併。分析認為，若美方在即將與格陵蘭舉行的會談中，堅持強硬、零妥協立場，相關會談恐難以展開。



圖為2026年1月13日，格陵蘭島自治政府總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）與丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）共同會見記者。（Reuters）

尼爾森星期二在與丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）聯合召開的新聞發布會上說：「我們現在正面臨地緣政治危機，如果現在必須在美國和丹麥之間做出選擇，我們選擇丹麥。」他強調，格陵蘭不想被美國擁有，不想被美國統治，不想成為美國的一部份。

當被問及獨立問題時，尼爾森說，格陵蘭現在是團結一致、堅定捍衛丹麥的基本原則。

圖為 2026年1月14日，在丹麥哥本哈根的美國大使館外，群眾集會宣示「格陵蘭屬於格陵蘭人」的立場。（Ritzau Scanpix/Thomas Traasdahl via REUTERS）

弗雷澤里克森則說，丹麥和格陵蘭島正共同應對「前所未有且極其艱難的局面」。她指出，丹麥已經選擇正面抗拒美方要求，但真正的困難是如何在不破壞盟友關係的前提下，化解美國的持續施壓。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近期多次揚言要得到格陵蘭。特朗普曾說，若華盛頓不採取行動，俄羅斯和中國將「接管格陵蘭」，並嘲諷格陵蘭的防禦能力是「兩架狗拉雪橇」。

圖為 2026年1月14日，丹麥外交大臣拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）、格陵蘭外長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）到訪華府，準備與美國官員會面。（Reuters）

為了澄清特朗普的「某些誤解」，向美方表達格陵蘭島絕不出售的決心。丹麥外長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）和格陵蘭外交事務負責人莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）將於周三（14日）在白宮與美國副總統萬斯（JD Vance）舉行會談，討論格陵蘭的未來。

不過，特朗普在會談開始前指出，格陵蘭對美國正在建設的「金色穹頂」導彈防禦戰略至關重要。他還說，若格陵蘭由美國掌控，北約將變得更加有力和高效，「任何低於這一點的結果都是不可接受的」。

特朗普的相關表態與格陵蘭的戰略地位密切相關。作為美俄之間導彈最短路徑上的關鍵反導節點，格陵蘭島在美國導彈防禦體系中具有重要意義。

奧斯陸弗里德喬夫·南森研究所（Fridtjof Nansen Institute）北極與海洋政治研究主任奧斯哈根（Andreas Osthagen）認為，丹麥與格陵蘭此行的重點並非改變美方立場或討論主權歸屬，而是透過外交方式為當前緊張局勢降溫，尋找一種可被美方接受的折中安排，以遏制特朗普持續升級的強硬言辭。

本文獲《聯合早報》授權轉載

