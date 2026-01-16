華府：美國完成出售後馬杜羅時代首筆委內瑞拉石油交易

美國官員透露，華盛頓已完成首筆委內瑞拉石油的出售。這是華盛頓在試圖推翻委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）並主導委石油行業後，完成的首筆交易。



法媒報道，一名美國官員周四（1月15日）透露，這筆交易價值5億美元（約39億港元），未來幾天或幾週內還可能進行更多出售。

白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）說：「總統特朗普（President Trump）在抓捕毒品恐怖分子馬杜羅後，立即促成一項具有歷史意義的委內瑞拉能源交易，這將造福美國人民和委內瑞拉人民。」

在委內瑞拉馬拉開波湖，一台油井泵浦正在抽取石油。馬拉開波湖湖下方的油田是世界上產量最高的油田之一。（Getty Images）

特朗普上週宣布，委內瑞拉的臨時政府將向美國移交3000萬至5000萬桶受制裁石油，這些石油將以市場價出售，所得資金由美國總統控制。特朗普同時敦促大型石油公司向委內瑞拉龐大石油儲備投資至少1000億美元，並明確表示，根據白宮計劃，這些公司將直接與美國而非委內瑞拉打交道，加拉加斯將無權決定委地下資源的開採。此外，特朗普還簽署緊急命令，保護美國境內的委方資產免受查封。

同日早些時候，美軍南方司令部宣布，美軍在黎明前的一次突襲中，順利扣押維羅妮卡號（Veronica）。當局公布的片段顯示，美軍人員從繩索滑降至船隻甲板。

美國土安全部長諾姆（Kristi Noem）則透露，海岸警衛隊一支戰術小組登船檢查這艘「受制裁的幽靈船隊油輪」。諾姆說，這艘船自2022年起就受到美國制裁，此前曾駛經委內瑞拉水域，公然違反總統特朗普在加勒比海對受制裁船隻實施的封鎖措施。

