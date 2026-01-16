卡尼訪華｜李強：中加可擴大在聯合國等框架合作　維護國際秩序

中加兩國關係回暖，中國總理李強周四（1月15日）與到訪的加拿大總理卡尼（Mark Carney）會面時說，中國願同加拿大促進雙邊貿易穩定增長，共同維護多邊主義和自由貿易；卡尼也強調了兩國加強貿易投資合作的機遇。



中加雙方也簽署六項初步合作協議，涵蓋能源、打擊犯罪、文化、林業及食品安全等領域。不過，外界此前關注，中加會否互降電動車與油菜籽關稅，周四發布的中國官媒報道和加拿大政府文告均未提及。

更多中國與加拿大外交相關消息及圖片：

+ 4

受訪學者認為，中加正朝關係正常化步伐邁進，但一次訪問不足以化解深層分歧；美國關稅政策正把盟友推向中國，但加拿大需避免過於刺激美國，因特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府正在推動西半球屬於美國勢力範圍的外交政策。

在中國展開四天正式訪問的卡尼，周四分別與李強及中國全國人大委員長趙樂際會面。根據加拿大政府網站，卡尼周五與中國國家主席習近平見面，兩人上一次在韓國舉行亞太經合組織（APEC）峰會期間會晤。這也是加拿大總理八年來首次訪華。

加拿大在2018年應美國要求，逮捕在溫哥華（Vancouver）轉機的華為（Huawei）創始人任正非的女兒孟晚舟，北京隨後以國安為由，一度拘押兩名加拿大公民，兩國關係陷入長期低潮。

【相關圖輯】15張圖回顧華為孟晚舟案來龍去脈

+ 10

一般認為，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）去年對加拿大大幅加徵關稅，並暗示加拿大應成為美國第51個州，是促使加拿大改變經貿策略、積極改善對華關係，減少對美國單一市場依賴的關鍵因素。

美國是加拿大最大出口市場，中國第二，但兩者差距很大，加拿大約70%的出口銷往美國，對中國出口佔比不足5%。卡尼政府要在未來10年內，推動加拿大的「非美國出口額」翻一番。

新華社報道，李強在與卡尼會面時表示，站在新起點上，中國願同加拿大堅持戰略夥伴定位，尊重彼此核心利益，不斷拓展務實合作。他也說，中加經濟互補性強，中國願同加拿大繼續恢復和推進各領域各層級交往，促進雙邊貿易穩定增長。

他提到，中加雙方可擴大清潔能源、數字技術、現代農業、航空航天、先進製造、金融等領域合作，培育更多新經濟增長點；中國歡迎更多加拿大企業赴華投資，希望加拿大為赴加投資的中企提供公平、非歧視的營商環境。

李強也說，中國願同加拿大加強在聯合國、世貿組織、二十國集團、亞太經合組織等框架下的合作，共同維護多邊主義和自由貿易，推進完善全球治理，推動國際秩序朝着更加公正合理的方向發展。

加拿大政府文告說，卡尼和李強都肯定，兩國近幾個月來在重振雙邊關係方面取得顯著進展。

卡尼和李強也討論全球經濟格局變化，包括影響國際貿易和全球供應鏈的挑戰，以及加中兩國合作機遇。兩位領導人對兩國簽署系列諒解備忘錄表示歡迎，認為那為建立兩國新戰略伙伴關係奠定基礎。

卡尼也表示，中加在能源和農業領域存在深化合作潛力。兩位領導人也歡迎雙方在經濟、金融、能源、安全、文化和人文交流等多個領域重啟交流。

路透社報道，中加雙方簽署貿易經濟路線圖，雙方承諾「保持開放的溝通渠道」，以解決農產品貿易問題。加拿大歡迎中國在能源、農業和消費品領域投資；中加將探索油氣開發合作，並推進天然鈾貿易合作。卡尼在與趙樂際會面時表示，這些協議「在全球分裂與動盪時期，為世界樹立了合作的典範」。

新加坡南洋理工大學公共政策與全球事務副教授駱明輝和尤索夫伊薩東南亞研究院附屬資深研究員黎良福接受《聯合早報》採訪時均指出，一次訪問不足以修復此前中加關係凍結所造成的損害，但從兩國領導人的講話和雙方簽署諒解備忘錄的舉措判斷，雙方都有意願解決問題，也開啟了溝通渠道。

黎良福說，特朗普正在把盟友推向中國：

但渥太華（Ottawa）需打好手中的牌，避免過多引起美國不快，因為美國已經說，不允許西半球成為美國敵對勢力的行動基地。

【本文獲《聯合早報》授權轉載】



本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

