加拿大總理卡尼訪華　強調已確立新外交政策　外長拒答一敏感問題

1月14日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）率團開啟為期4天的訪華行程。在抵達北京的數小時後，加外交部長阿南德（Anita Anand）始終對一個敏感問題避而不談。



據加拿大《國家郵報》報道，周三晚間，在北京的記者會上，阿南德被反覆追問，自由黨政府是否仍堅持《加拿大印太戰略》中對中國的嚴厲定性。

更多加拿大外交相關消息及圖片：

+ 3

彼時，對美國政策亦步亦趨的杜魯多（Justin Trudeau）政府，緊隨其後頒佈印太戰略文件，渲染威脅將中國定位為「日益具破壞性的全球大國」，還無端指責中方：「愈發無視國際規則與準則。」

面對提問，阿南德始終拒絕回應自己是否認同這一說法，僅強調卡尼當選後組建的新政府已確立了「全新的外交政策」。她補充道：

當前我國正面臨經濟承壓的局面，未來十年內實現貿易夥伴多元化、將非美貿易額提升至少50%，對我們而言至關重要。

阿南德強調稱，作為加拿大的第二大貿易夥伴，中國無疑是加拿大「亟需與之坐下來談判的重點國家」，卡尼此次訪華的目的正是為了「重新校準」雙邊關係：「這是一個複雜的議題，也是一個複雜的關係。」

綜合加媒報道，2025年3月接替杜魯多上任的卡尼政府，尚未發布新的印太戰略。同年10月，卡尼首訪亞洲之際，此前訪華併為兩國關係「重新校準」鋪路的阿南德曾直言，杜魯多政府主導的地區政策已經「過時」，既無法體現加拿大在該地區的經濟發展願景，也與加方同中國、印度兩國的關係發展現狀脱節。

阿南德當時還將中國稱為「戰略夥伴」，並強調加拿大外交政策將貫徹務實精神：「我們需要更新（update）印太戰略。」

《國家郵報》指出，阿南德在北京記者會上保持沉默，恰恰折射出卡尼當選後、加之該國與美國爆發貿易戰以來，加拿大政府的對華關係已發生根本性轉變。新一屆政府正逐步摒棄杜魯多執政時期的對華強硬定位。

加媒分析稱，卡尼政府已將中國視為推動非美出口貿易的關鍵市場。未來數月，渥太華（Ottawa）方面或將重新界定其對中國的公開立場。

加媒《環球郵報》則進一步指出，在當前國際局勢不確定性持續攀升的背景下，中國所展現出的成熟理性的大國形象，不僅贏得了全球南方國家，甚至獲得了美國傳統盟友的認可。包括加拿大在內的多國正加緊深化對華關係，以應對不斷加劇的外部不確定性。

據報道，在周三發布會上，阿南德表示，雙方將圍繞經貿關係展開磋商，同時探索其他合作機會。阿南德向記者透露，加拿大政府已耗時數月，致力於消除與中國之間的貿易摩擦，其中最關鍵的就是中方針對加拿大油菜籽出口的懲罰性措施。

【延伸閱讀】日本前駐華大使揭秘與華春瑩舌戰交鋒內容 當面諷中國非禮儀之邦（點圖放大瀏覽）：

+ 20

2024年8月，盲目跟隨美國政策的杜魯多政府，對中國電動汽車和鋼鋁產品分別加徵100%和25%關稅，令兩國關係惡化。中方隨後發起「反歧視調查」，並根據調查結果將加拿大油菜籽作為反制對象。

被問到是否對中方取消油菜籽反制措施保持樂觀，她說：「相關磋商已取得積極進展，談判仍在持續推進。」阿南德補充說：

我們此行的目的，是為加拿大各經濟領域發聲，未來數日相關工作也將繼續開展。

卡尼此訪是加拿大總理8年來首次訪華。加方聲明稱，卡尼此行將與中方就貿易、能源、農業及國際安全等議題展開磋商。當地時間13日，卡尼在啟程前通過社交媒體表示，中國是加拿大的第二大貿易夥伴，也是世界第二大經濟體。加中兩國之間務實且富有建設性的關係，將為太平洋兩岸帶來更大的穩定、安全與繁榮。

本次隨同卡尼總理訪華的成員包括外交、工業、農業、自然資源、國際貿易等領域多位內閣成員。外界分析認為，卡尼此行意在推動中加關係整體升温。無論在能源還是貿易領域，加拿大都亟需拓展新的合作夥伴。

也有分析人士認為，卡尼訪華的成果值得期待，但中加關係積存的諸多問題，顯然無法僅靠一次訪問就徹底解決。澳洲《對話》雜誌網站就此建言加拿大：處理對華關係應秉持持續接觸的原則，加大有效外交投入，同時保持足夠耐心。

中國外交部發言人此前表示，中加關係健康穩定發展符合兩國和兩國人民共同利益，也有利於世界和平穩定與發展繁榮。中方期待以卡尼總理此訪為契機，加強對話溝通，增進政治互信，拓展務實合作，妥善處理分歧，解決彼此關切，鞏固中加關係轉圜勢頭，更好造福兩國人民。

延伸閱讀：外長王毅18年前竟曾與黎明在東京同台行catwalk！年輕帥照曝光

+ 14

本文獲《觀察者網》授權轉載。



本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

