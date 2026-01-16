2025年全球最繁忙國際機場　杜拜機場第一　香港增幅最大排第幾？

根據全球旅遊資料和分析公司OAG Aviation Worldwide（OAG）1月15日的最新報告，依照2025年國際航線的定期航班座位，杜拜國際機場在2025年蟬聯全球最繁忙國際機場的榜首。這已經是杜拜機場連續第三年位居第一。香港國際機場去年的座位數同比增長12%，達到3,870萬，位列第八。香港國際機場在去年排名前10的機場中有最大的同比增幅，但其總體座位數仍較2019年的水平低14%。



根據OAG於周四發佈的《2025年世界最繁忙機場》報告，杜拜機場去年的座位數同比增長4%，達到6,240萬，比2019年的水準高出16%。領先排名第二倫敦希思羅機場的1,350萬個座位。倫敦希思羅機場座位數增長1%，達到4,900萬，較2019年增長4%。

首爾仁川國際機場則以4,300萬個座位保住第三名的位置，去年的座位數較前一年增長3%，較2019年增長2%。

排名第四的是新加坡樟宜機場，共約4260萬個座位，比前一年增長3%；其運力已經回升至2019年冠病疫情前的水準。

全球最繁忙國際機場前10名：

1.杜拜國際機場 (DXB)

2.倫敦希思羅機場 (LHR)

3.首爾仁川國際機場 (ICN)

4.新加坡樟宜機場 (SIN)

5.阿姆斯特丹史基浦機場 (AMS)

6.伊斯坦布爾機場 (IST)

7.巴黎戴高樂機場 (CDG)

8.香港國際機場 (HKG)

9.法蘭克福國際機場 (FRA)

10.多哈哈馬德國際機場 (DOH)