希臘全國機場一度停飛　因無線電通訊故障

希臘國內機場1月4日因無線電通訊故障，一度暫停升降數小時。希臘民航管理部門表示，無線電頻道受不明「噪音」影響，原因尚不清楚。境內所有機場自上午9時許起，全面暫停航班升降，數千名旅客被迫滯留機場。



圖為2025年1月4日，希臘雅典的國際機場因航班暫停升降，大批旅客被迫滯留。（Reuters）

新華社報道，希臘航空管理部門說，初步信息顯示，空中交通管制中心的中央無線電頻率系統，由於發生故障，導致機場塔台無法與航班通訊聯絡。相關部門正在進一步調查故障原因，但未發現通訊系統受到攻擊的跡象。

航班於下午起陸續恢復，希臘交通部表示，故障導致部份飛往希臘的航班，需改飛周邊國家的機場，另有部份航班被迫推遲或取消。其中，雅典國際機場約有90架次航班受到影響，希臘北部塞薩洛尼基機場約有75班機受波及，全國其他機場也有數十架次航班受到影響。