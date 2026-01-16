加拿大相隔7年再有總理訪華　卡尼：中加可在多方面取得歷史成果

央視新聞報道，國家主席習近平1月16日上午於北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的加拿大總理卡尼（Mark Carney），為中加關係進一步改善發展作出新的戰略引領。



路透社報道，卡尼在會晤習近平時表示，在處於分裂的時刻，中加建立新的戰略夥伴關係非常重要。他認為兩國可以專注在農業、糧食、能源及金融等方面的合作，以取得具歷史意義的成果。

卡尼周三晚（14日）乘機抵達北京首都國際機場，展開為期4天的訪華行程。中方對卡尼訪華高度重視，因這是加拿大總理8年來首次訪華。國務院總理李強、人大委員長趙樂際日前已分別與卡尼舉行會談會見，就兩國關係以及共同關心的問題全面、深入交換意見。

圖為2026年1月16日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的加拿大總理卡尼，兩人期間握手。(Reuters)

本次隨同卡尼訪華的成員包括外交、工業、農業、自然資源、國際貿易等領域多位內閣成員。

中國外交部發言人表示，中加關係健康穩定發展符合兩國和兩國人民共同利益。中方期待以卡尼此訪為契機，加強對話溝通，增進政治互信，拓展務實合作，妥善處理分歧，解決彼此關切，鞏固中加關係轉圜勢頭。