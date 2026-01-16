習近平北京會見加拿大總理卡尼　對中加關係提4點意見

中國國家主席習近平於1月16日（周五）上午，在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的加拿大總理卡尼（Mark Carney）。期間，習近平對中加關係提出4點意見，表示兩國要做相互尊重、共同發展、彼此信任、相互協作的夥伴。會見後，雙方發表《中國和加拿大領導人會晤聯合聲明》。



新華社報道，習近平表示，中加兩國一要做相互尊重的夥伴。中加建交55年來，兩國關係歷經風雨、跌宕起伏，留下寶貴歷史經驗和現實啟示。中加兩國雖然國情不同，但都應該尊重彼此主權和領土完整，尊重各自選擇的政治制度和發展道路，堅持國與國正確相處之道。

2026年1月16日，國家主席習近平將在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的加拿大總理卡尼。（Reuters）

二要做共同發展的夥伴。中加經貿關係的本質是互利共贏，雙方都從合作中受益。中國高質量發展、高水平開放將持續為中加合作提供新機遇、拓展新空間。雙方要在促進合作上多做加法，在負面清單上多做減法，以更深入、更廣泛的合作不斷拉緊共同利益紐帶。

三要做彼此信任的夥伴。民心相通是最基礎、最堅實、最持久的互聯互通，雙方要鼓勵兩國教育、文化、旅遊、體育、地方等各界加強交流合作，便利人員往來，厚植民意基礎。

2026年1月16日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（Reuters）

四要做相互協作的夥伴。一個分裂的世界無法應對人類面臨的共同挑戰，出路在於維護和踐行真正的多邊主義，推動構建人類命運共同體。中方願同加方加強在聯合國、二十國集團、亞太經合組織等框架內的溝通和協調，共同應對全球性挑戰。

卡尼表示，加拿大同中國友好交往歷史悠久，兩國經濟高度互補，擁有廣泛共同利益，充滿機遇。加方願同中方構建強勁可持續的新型戰略夥伴關係，為雙方人民帶來更多福祉。