中加領導人會晤聯合聲明：重啟經濟戰略對話　加強能源開發合作

加拿大總理卡尼（Mark Carney）訪華，先後會見中國國務院總理李強、中國國家主席習近平等人，中方1月16日公布兩國領導人會晤聯合聲明，內容包括雙方決定重啟高級別的中加經濟財金戰略對話，同意支持清潔能源領域交流合作，在石油、天然氣等傳統能源資源開發方面加強合作，又決定啟動部長級能源對話，歡迎設立中加金融工作組，決定重啟中加文化聯合委員會等。



在訪問期間，雙方簽署多份合作文件，涉及打擊犯罪、經貿合作、食品安全等領域。

1月16日，國家主席習近平將在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的加拿大總理卡尼，兩人期間握手。(Reuters)

中國和加拿大領導人會晤聯合聲明全文

一、應中華人民共和國國務院總理李強邀請，加拿大總理馬克·卡尼於2026年1月14日至17日對中國進行正式訪問。訪問期間，中華人民共和國主席習近平會見卡尼總理，國務院總理李強同卡尼總理舉行會談，全國人民代表大會常務委員會委員長趙樂際同卡尼總理會見。兩國領導人就中加關係及共同關心的國際和地區問題深入、務實、建設性交換意見。

二、兩國領導人重申中加關係指導原則和政策。加方重申其長期堅持一個中國政策的承諾。雙方致力於本著相互尊重、平等互利的精神推進中加新型戰略夥伴關係，更好造福兩國人民。

三、兩國領導人歡迎近期兩國對話取得的進展，同意加強各層級交往，推動在以下領域取得成果：

——宏觀經濟。雙方決定重啟高級別的中加經濟財金戰略對話，討論廣泛議題，加強雙邊經濟關係。

——經貿。兩國領導人同意加強中加經貿夥伴關係，歡迎在磋商解決貿易問題上取得的進展。雙方致力於擴大雙邊貿易，加強雙向投資，並在具有共同利益的諸多領域深化合作。雙方重申為兩國企業提供公平和開放營商環境的重要性，致力於通過建設性磋商推動解決彼此經貿關切，包括通過強化的中加經貿聯合委員會。兩國領導人歡迎簽署《中國－加拿大經貿合作路線圖》，指示官員推進相關工作。雙方形成了關於處理雙邊經貿問題的初步聯合安排。雙方同意加強農業合作和糧食安全，包括重新激活中加農業聯合委員會。

——能源。雙方同意支持清潔能源領域交流合作，在石油、天然氣等傳統能源資源開發方面加強合作。雙方決定啟動部長級能源對話，梳理關鍵領域，為清潔和傳統能源雙向投資和貿易提供支持。雙方致力於在現有合作基礎上，根據國際原子能機構相關文書等最高國際標準，對雙邊民用核能進行負責任管理，加強天然鈾貿易合作。

2026年1月16日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（Reuters）

——金融。雙方歡迎設立中加金融工作組，就金融議題等加強交流，工作組將向經濟財金戰略對話的雙方牽頭人匯報。兩國領導人歡迎簽署《中國人民銀行與加拿大銀行人民幣/加元雙邊本幣互換協議的第三次展期與修訂協議》。

——公共安全。雙方同意根據本國法律加強執法合作，打擊腐敗，打擊網絡電信詐騙及合成毒品等跨國犯罪。雙方同意延續中加執法合作工作組年度會晤機制，並以禁毒對話為重要組成部份，為保障兩國人民安全打造更多具體成果。

——人文交流。雙方一致認為人員交往是雙邊關係的基礎，同意加強人文交流以增進相互理解與合作。雙方決定重啟中加文化聯合委員會。雙方致力於加強文化、教育、藝術、文化遺產、創意產業等領域交流合作，增進兩國立法機構和地方交流。雙方同意為兩國媒體在對方國家工作提供支持和便利，為兩國人員往來提供更多便利。雙方同意為各自外交館舍提供便利。

——多邊主義。雙方重申堅持多邊主義，支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，維護並完善以世界貿易組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。加方重視中方提出的全球治理倡議。雙方同意共同推動完善全球治理，就加快落實聯合國2030年可持續發展議程、國際金融體系改革等問題加強協作。加方支持中國主辦2026年亞太經合組織會議，期待貫穿全年的會議各項活動取得成功，感謝中方支持加拿大提出申辦2029年亞太經合組織會議。雙方將在二十國集團框架內尋求加強交流合作，同意通過氣候行動部長級會議、中國環境與發展國際合作委員會、「昆明－蒙特利爾全球生物多樣性框架」等機制以及《中加氣候變化合作諒解備忘錄》和《中加環境合作諒解備忘錄》等合作文件深化氣候和環境領域合作。

四、卡尼總理對中國政府和人民的熱情友好接待表示感謝。加方邀請中方領導人在雙方方便時訪問加拿大，中方對此表示歡迎。

2026年1月15日，李強（右）在北京會見訪華的加拿大總理卡尼（左）（Reuters）

五、訪問期間，雙方簽署了以下合作文件：

（一）《中華人民共和國公安部與加拿大皇家騎警關於打擊犯罪合作的諒解備忘錄》

（二）《中華人民共和國住房和城鄉建設部與加拿大自然資源部及不列顛哥倫比亞省林業廳關於現代木結構建築合作的諒解備忘錄》

（三）《中國－加拿大經貿合作路線圖》

（四）《中華人民共和國文化和旅遊部與加拿大遺產部關於中國－加拿大文化聯合委員會的諒解備忘錄》

（五）《中華人民共和國海關總署與加拿大食品檢驗署關於食品安全和動植物衛生合作的諒解備忘錄》

（六）《中華人民共和國海關總署與加拿大食品檢驗署關於加拿大寵物食品輸華檢疫和衛生要求安排》

（七）《中華人民共和國國家能源局與加拿大自然資源部關於加強能源合作的諒解備忘錄》

（八）《中國中央廣播電視總台與加拿大旅遊局合作意向書》