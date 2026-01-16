稱冰島將成「美國第52州」　美國準大使遭批評後道歉：玩笑話

在圍繞格陵蘭島歸屬權的緊張局勢不斷升級之際，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提名的駐冰島大使比利·朗（Billy Long）對冰島的一番話，又激起了新的波瀾。



「先是格陵蘭，然後是冰島？」美國「政客新聞網」1月15日報道稱，比利·朗13日曾在華盛頓開玩笑稱，冰島將成為美國的第52個州，而他本人將出任州長。此事引發冰島方面對美國日益膨脹的領土野心的擔憂。

冰島外交部在一份聲明中表示：「外交部已與美國駐冰島大使館取得聯繫，以核實上述言論的真實性。」

2025年5月20日，美國華盛頓國會山，美國總統特朗普提名的國稅局局長、前密蘇里州共和黨眾議員比利·朗（Billy Long）在參議院財政委員會提名聽證會上發表講話。（Photo by Andrew Harnik/Getty Images）

比利·朗是密蘇里州前共和黨議員，特朗普提名他接替卡琳·帕特曼，擔任美國新任駐冰島大使。

在他的相關言論被曝光後，冰島民眾發起請願活動，敦促本國政府拒絕批准他的任命請求。目前，這份請願書已徵集到2000個簽名。

請願書中寫道：「特朗普提名的駐冰島大使候選人比利·朗的此番言論，或許只是隨口一說，但這是對冰島和冰島人民的冒犯。冰島人民為捍衛自身自由曾不懈抗爭，且始終是美國的友邦。」

請願書還補充道：「我們希望外長卡特琳·貢納爾斯多蒂爾拒絕比利·朗擔任駐冰島大使，並呼籲美國另行提名一位能對冰島及冰島人民展現更多尊重的人選。」

冰島復興黨議員西格瑪爾・格維茲門松在接受當地報紙採訪時表示，這些言論應當被嚴肅對待，其本質是對小國主權的不尊重，且與當下圍繞格陵蘭島未來的相關討論息息相關。

格維茲門松稱：「毫無疑問，對於冰島這樣的小國而言，此事非同小可。要知道，美國就格陵蘭島問題所拋出的各類安全層面說辭，同樣也適用於冰島。」

特朗普第二總統任期之初，曾反覆提出要讓加拿大成為美國「第51個州」，近來，特朗普對格陵蘭島的吞併主張日益升級，聲稱為了「國家安全」，美國必須拿下格陵蘭島，甚至威脅不惜動用軍事力量，引發了外交層面的緊張對峙。

美國總統特朗普（Donald Trump）2025年5月27日在社交媒體X發文稱，只要加拿大願意成為美國的第51州，就能免費加入並使用「金穹」導彈彈防禦系統。（網路截圖）

而比利·朗的這番玩笑話，恰在此敏感時刻顯得格外不合時宜。

當被問及「第52個州」的言論時，美國參議院多數黨領袖圖恩（John Randolph Thune）表示，比利·朗「可能是在開玩笑」，「我不會對此過度解讀」。

據報道，比利·朗事後已就該玩笑致歉。他向總部位於阿拉斯加的非營利新聞網站《今日北極》（ Arctic Today ）表示：「我當時說的話完全沒有當真。我和一些三年沒見的人在一起，他們拿傑夫·蘭德里（Jeff Landry，即美國格陵蘭島特使）要當格陵蘭島州長的事打趣，接着又把玩笑開到了我頭上。如果有人因此感到被冒犯，我深表歉意。」

蘭德里是特朗普吞併格陵蘭島主張的忠實擁躉。去年12月，他被特朗普任命為美國格陵蘭島特使，這一舉措引發丹麥和格陵蘭方面的強烈不滿與警惕。

「道歉是我唯一的回應。我期待與冰島人民合作，很抱歉我的話被誤解了。當時我和一群朋友在一起，事情並不嚴重。」比利·朗說。

對於「政客新聞網」多次提出的置評請求，朗始終未予回應。

格陵蘭民眾已多次明確表示不願歸屬美國，歐洲多國領導人對此表示支持，同時正尋求促成一項協議，以避免潛在衝突的爆發。丹麥方面曾表示，此類衝突一旦發生，或將導致跨大西洋的北約聯盟走向破裂。

本文獲《觀察者網》授權轉載

