三名美國公民起訴特朗普　指控ICE執法助長種族暴力

三名男子周四（1月16日）通過美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union, ACLU）對特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府提起訴訟，指控移民及海關執法局（ICE）在明尼蘇達州針對索馬里及拉丁裔社區進行大規模「種族定性行動」，導致對有色人種造成「前所未有的暴力」。



訴狀指，ICE探員在無逮捕令或合理懷疑下，僅因目標被視為索馬里人或拉丁裔，就實施逮捕與毆打，並向沒有反抗能力的目標噴射胡椒噴霧或催淚瓦斯。

三名原告均為美國公民，包括20歲的索馬里裔侯賽因（Mubashir Khalif Hussen），他於2025年12月10日午休時遭探員推入餐廳、拖至室外並鎖喉帶走，期間雖多次聲明其公民身份，仍被拒絕提供醫療及飲水。

2026年1月8日，美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）的一棟聯邦大樓外，一名特警隊成員在應對抗議移民和海關執法局（ICE）特工槍殺女子古德的示威活動時持槍。（Reuters）

同一天，25歲的索馬里裔美國人艾達魯斯（Mahamed Eydarus）與母親在剷雪時遭探員盤問，其母被要求取下尼卡布（niqab） 面紗，並因使用「外語」交談而被批評。

至於22歲的拉丁裔男子多伊（Javier Doe） 則於1月8日被四名蒙面邊境巡邏隊員及指揮官博維諾（Gregory Bovino） 攔截，在拒絕回答公民身份問題後被壓制在地，膝蓋抵住其頸部。