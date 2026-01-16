三名美國公民起訴特朗普 指控ICE執法助長種族暴力
撰文：韓學敏
出版：更新：
三名男子周四（1月16日）通過美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union, ACLU）對特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府提起訴訟，指控移民及海關執法局（ICE）在明尼蘇達州針對索馬里及拉丁裔社區進行大規模「種族定性行動」，導致對有色人種造成「前所未有的暴力」。
訴狀指，ICE探員在無逮捕令或合理懷疑下，僅因目標被視為索馬里人或拉丁裔，就實施逮捕與毆打，並向沒有反抗能力的目標噴射胡椒噴霧或催淚瓦斯。
三名原告均為美國公民，包括20歲的索馬里裔侯賽因（Mubashir Khalif Hussen），他於2025年12月10日午休時遭探員推入餐廳、拖至室外並鎖喉帶走，期間雖多次聲明其公民身份，仍被拒絕提供醫療及飲水。
同一天，25歲的索馬里裔美國人艾達魯斯（Mahamed Eydarus）與母親在剷雪時遭探員盤問，其母被要求取下尼卡布（niqab） 面紗，並因使用「外語」交談而被批評。
至於22歲的拉丁裔男子多伊（Javier Doe） 則於1月8日被四名蒙面邊境巡邏隊員及指揮官博維諾（Gregory Bovino） 攔截，在拒絕回答公民身份問題後被壓制在地，膝蓋抵住其頸部。
塞班島傳媒指香港商人崔麗杰遭美國ICE拘捕 為紀曉波母親明尼蘇達男遭ICE槍擊送院 國土安全部：疑犯揮鐵鏟襲擊執法人員明尼蘇達州白人女遭擊斃惹民怨 最新民調：46%受訪者支持廢除ICE美媒：司法部拒查ICE開槍探員 6名聯邦檢察官辭職抗議