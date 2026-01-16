英國擬提高預備役動員年齡　或重新徵召高達65歲退役軍人服役

英國政府指出，為加強備戰能力以應對持續惡化的全球威脅，當局或重新徵召年齡最高達65歲的退役軍人服役。



法新社報道，這項調整是英國即將出台的立法改革措施之一，旨在擴大英國的戰略預備役規模，將可能在危機時刻被召回的退役軍人與預備役人員納入其中。

目前，英國陸軍和皇家空軍的非軍官退役人員，被召回服役的責任期限為退役後18年或年滿55歲（二者以先到者為准）。皇家海軍和皇家海軍陸戰隊的非軍官退役人員，召回期限為退役後六年或55歲，但新規將把這一期限延長至退役後18年，以與另外兩軍種對齊。

2025年3月4日，英國國王查爾斯三世（King Charles III）訪問威爾斯親王號（HMS Prince of Wales）航空母艦。（Getty）

國防部星期四（1月15日）發聲明說，當天提交議會的《武裝部隊法案》中的相關修改，將於2027年春季起生效。已經退役的人員原則上不受影響，除非他們選擇自願加入。

英國國防部說：「此法案擴大預備役規模，使最有經驗的志願預備役人員能夠挺身而出，在全球威脅持續增長之際增強英國的戰備狀態。」

改革還將降低徵召預備役人員的門檻，使其可因「戰爭準備」而被召回。目前，啟動動員的門檻是出現「國家危險、重大緊急狀況或英國遭到攻擊」。

聲明說，目前約有9萬5000人被估計納入戰略預備役，負有被召回服役的責任。

本文獲《聯合早報》授權轉載

