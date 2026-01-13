柬埔寨近日破兩宗綁架案 解救10名中國公民 拘8名中國籍疑犯
撰文：蕭通
出版：更新：
中國駐柬埔寨大使館1月12日晚發布領事提醒，再次提醒中國公民不得輕信他人，抵制「高薪」誘惑，切勿偷渡入柬。大使館方面稱，柬埔寨警方近日分別在金邊市和特本克蒙省偵破兩宗綁架、非法拘禁中國公民案件，成功解救10名受害中國公民，抓獲8名中國籍犯罪嫌疑人。
華使館：大量受害人以偷渡等非法方式入柬
新華社報道，中國駐柬使館表示，使館高度重視保護在柬中國公民安全及合法權益，持續推動柬方嚴厲打擊針對中國公民的各類犯罪活動。
同時，使館再次鄭重提醒：一、在柬發生的涉中國公民人身安全案件，犯罪嫌疑人多為中國籍人員。請廣大中國公民切實增強安全防範意識，謹慎交友，不輕信他人，不隨意泄露個人信息。二、有關案件多與電訊網絡詐騙等犯罪活動相關，請切勿貪圖「高薪」，陷入非法拘禁、暴力虐待等安全風險，甚至危及生命。三、大量受害人員是通過偷越國境等非法方式入柬，偷越國境屬違法行為，除當事人需承擔法律責任，也由於柬方不掌握偷渡者身份、位置等信息，往往無法及時營救。
船員赴柬埔寨轉機失聯 曾與妻通話暗示報警 海事系統無上船記錄中國人柬埔寨綁架中國人！警救出9受害者拘5疑犯：長期對同胞下手中國女導演賴宇晴柬埔寨民宅墮亡 警方立案調查拘留兩名死者友人緬北電騙頭目被押回中國機艙內特寫曝光 央視：對電詐一追到底陳志被捕｜傳妻子是炫富網紅 家裏養鯊睡500萬床 女兒彈金鋼琴