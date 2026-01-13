柬埔寨近日破兩宗綁架案　解救10名中國公民　拘8名中國籍疑犯

中國駐柬埔寨大使館1月12日晚發布領事提醒，再次提醒中國公民不得輕信他人，抵制「高薪」誘惑，切勿偷渡入柬。大使館方面稱，柬埔寨警方近日分別在金邊市和特本克蒙省偵破兩宗綁架、非法拘禁中國公民案件，成功解救10名受害中國公民，抓獲8名中國籍犯罪嫌疑人。



圖為2012年11月16日，柬埔寨一名武裝保安站在首都金邊的國旗下。（Reuters）

華使館：大量受害人以偷渡等非法方式入柬

新華社報道，中國駐柬使館表示，使館高度重視保護在柬中國公民安全及合法權益，持續推動柬方嚴厲打擊針對中國公民的各類犯罪活動。

同時，使館再次鄭重提醒：一、在柬發生的涉中國公民人身安全案件，犯罪嫌疑人多為中國籍人員。請廣大中國公民切實增強安全防範意識，謹慎交友，不輕信他人，不隨意泄露個人信息。二、有關案件多與電訊網絡詐騙等犯罪活動相關，請切勿貪圖「高薪」，陷入非法拘禁、暴力虐待等安全風險，甚至危及生命。三、大量受害人員是通過偷越國境等非法方式入柬，偷越國境屬違法行為，除當事人需承擔法律責任，也由於柬方不掌握偷渡者身份、位置等信息，往往無法及時營救。