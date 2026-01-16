馬查多向特朗普贈和平獎 諾貝爾和平中心：獎章可易主惟頭銜不能
撰文：劉耀洋
委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（María Machado）1月15日在白宮與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會晤後，稱她有把諾貝爾獎章贈送對方，惟未透露特朗普有否接受。由諾貝爾基金會營運的諾貝爾和平中心（Nobel Peace Center）同日稍早發文，稱獎章可被轉送甚至是買賣，但得主頭銜則不可以。
諾貝爾和平中心是和平獎的頒獎場所及博物館，它的社交媒體營運者15日在社交媒體X發文簡介獎章的設計，並指有些諾貝爾和平獎獎章的確曾在頒發後被轉讓。
圖為首位諾貝爾和平獎得主的獎章：
它以2021年和平獎得主穆拉托夫（Dmitry Muratov）為例，稱他2022年就曾將獎章進行拍賣，所得款項超過1億美元（約7.79億港元），以用於幫助俄烏戰爭中的難民。
諾貝爾和平中心稱，目前在中心展出的和平獎章事實上也是透過轉送獲得，它原屬於首位諾貝爾和平獎得主朗格（Christian Lous Lange），其家族後來於2005年借給博物館。
不過，它最後重申挪威諾貝爾委員會此前的表態，強調諾貝爾獎一旦宣布，便不可撤銷、共享或轉讓，相關決定為最終決定且永世有效。獎章可以易主，但諾貝爾和平獎得主的頭銜卻萬萬不能。
