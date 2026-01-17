美媒：特朗普連續兩天與內塔尼亞胡通話　討論伊朗局勢

美國新聞網站Axios周五（1月16日）報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）15日晚就伊朗局勢與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通電話，這是兩人連續第二天通話。



新華社報道，美以領導人兩天內兩次通話，正值特朗普權衡對伊朗進行軍事打擊還是繼續外交談判之際。Axios報道沒有披露兩人通話的具體內容，白宮和以色列總理府均拒絕回應這篇報道。

Axios稱，內塔尼亞胡在14日通話時請求特朗普暫緩對伊朗採取軍事行動，以便以色列有更多時間為伊朗可能的報復做準備。這也是特朗普決定推遲下令美軍對伊朗發動打擊的原因之一。

圖為2025年12月29日，特朗普與內塔尼亞胡在佛羅里達州會面。（Reuters）

不過，美國官員表示軍事行動仍在討論範圍內，而以色列官員認為特朗普仍有可能在接下來幾天內下令發動打擊。

以色列第12頻道電視台1月16日以不願公開姓名的以方官員為消息源報道，美國對伊朗採取軍事行動的可能性仍然存在。以色列公共廣播公司報道，特朗普是否會下令打擊伊朗，將取決於外交努力的結果。以方認為，如果潛在行動的目標是推翻伊朗政府，那麼美國目前在中東地區的軍事力量尚不足以實現這一目標。

