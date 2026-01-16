外媒稱美國中東盟友聯手勸阻特朗普攻伊朗 美方：保留所有選項
撰文：劉耀洋
中東緊張局勢持續，外界此前分析種種跡象顯示美國很可能於1月14日對伊朗發動打擊，但美方當日最終沒發動軍事行動，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）更放緩態度稱伊朗境內的「殺戮」正停止。外媒15日報道，美國在中東的盟友事前曾多次勸特朗普勿襲擊伊朗，美方後來重申仍保留針對伊朗的所有選項。
路透社引述匿名波斯灣阿拉伯國家官員稱，特朗普14日表示伊朗的「殺戮」事件正在減少前48小時，沙特阿拉伯、卡塔爾、阿曼和埃及積極參與了外交斡旋，冀說服特朗普放棄動武。
該官員透露，上述4國告訴美方，任何攻擊都會對該區域帶來安全和經濟層面的後果，最終也會衝擊美國本身；它們也告訴伊朗，若伊方受襲後對美國設施發動報復性攻擊，將影響伊朗與區域內其他國家的關係。
《紐約時報》引述一名美國高級官員稱，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）14日也曾請求特朗普推遲美國對伊朗發動襲擊的潛在計劃。
儘管特朗普未下令對伊朗發動襲擊，美國駐聯合國大使沃爾茲（Mike Waltz）及白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）15日分別明確表示，所有針對伊朗的選項仍在考慮範圍內，倘鎮壓示威行動有關的「殺戮」繼續出現，伊方將面臨嚴重後果。
