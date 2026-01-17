特朗普：暫未有引用《叛亂法》向明尼蘇達州派兵理由

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前威脅要動用《叛亂法》向明尼蘇達州部署軍隊後，他在1月16日改口風，稱沒有引用有關法例的理由。



《國會山報》（The Hill）16日報道，特朗普當天準備前往佛羅里達州前，在白宮向傳媒講話，指目前未有動用《叛亂法》的理由，但強調如果有需要就會引用。

圖為2026年1月17日，美國FBI人員在明尼蘇達州聖保羅市一條道路上執法。（Reuters）

明尼蘇達州繼1月7日三子之母古德（Renee Good）被移民及海關執法局（ICE）人員擊斃後，14日再爆發流血事件。一名男子腿部遭ICE執法人員開槍擊中，隨後送院救治。 國土安全部表示疑犯是來自委內瑞拉的非法移民，在ICE行動中拒捕，還使用鐵鏟襲擊執法人員。

特朗普在事發後於自家社交平台Truth Social發文，警告如果明尼蘇達州的腐敗政客不遵守法律，不阻止職業煽動者和叛亂分子攻擊ICE履行職責的愛國者，他將啟動《叛亂法》，又稱很多總統都曾這樣做過。