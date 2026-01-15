明尼蘇達州白人女遭擊斃惹民怨　最新民調：46%受訪者支持廢除ICE

美國明尼蘇達州37歲女子古德（Renee Nicole Good）1月7日因逃避移民及海關執法局（ICE）人員截查，遭連開多槍擊斃。事件引發巨大爭議，觸發當地多場示威。一份1月13日發布的最新民調指出，46%受訪者支持廢除移民與海關執法局（ICE），43%反對。這表明公眾輿論正在發生重大變化。



民調顯示，53%受訪者認為涉事ICE執法人員應面臨刑事指控，30%則認為不應該，另有17%不確定。總體上，公眾對使用武力持懷疑態度，53%受訪者認為執法人員行為過當，28%則認為合理。

這份民調由《經濟學人》和YouGov在1月9至12日通過線上訪問進行調查，共收到1,602份有效回答，受訪者均為18歲以上美國公民，通過YouGov的志願者小組中抽樣調查，調查經加權處理後的誤差範圍是正負3.3%。

2026年1月7日，美國明尼阿波利斯市爆發槍擊事件。一架七人車被移民局（ICE）執法人員截停，車輛其後試圖駛離現場，車上女駕駛遭到兩名執法人員近距離連開多槍。國土安全部長表示，死者試圖開車撞向執法人員，他們開槍是出於自衛。明尼亞波利斯市長反駁上述言論，並要求ICE執法人員立即離開該州。（網絡圖片）

據《福布斯》報導，自美國總統特朗普（Donald Trump）第二任期開始以來，廢除ICE的支持率持續上升。在去年1月特朗普就職前，只有25%民眾支持廢除ICE，而在古德遭槍殺的事件發生後，這一比率升至42%。