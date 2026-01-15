明尼蘇達男遭ICE槍擊送院　國土安全部：疑犯揮鐵鏟襲擊執法人員

美國明尼蘇達州繼1月7日三子之母古德（Renee Good）被移民及海關執法局（ICE）人員擊斃後，14日再爆發流血事件。一名男子腿部遭ICE執法人員開槍擊中，隨後送院救治。國土安全部表示疑犯是來自委內瑞拉的非法移民，在ICE行動中拒捕，還使用鐵鏟襲擊執法人員。



國土安全部指，事發周二當地時間晚上6時50分左右，當時執法人員在街頭執法，而疑犯在駕駛車輛時被ICE攔截。不過疑犯被截查後拒絕配合，還開車駛離開現場，但撞上其他車輛，不得不棄車下地逃竄。

執法人員在追捕過程中試圖控制疑犯。不過附近住宅突然衝出另外2人，並持掃帚柄與鐵鏟襲擊執法者，而疑犯則趁亂脫離控制，拿起鐵鏟反擊執法人員，隨後3人一同逃進住宅。國土安全部形容執法人員「受到三人圍攻」，並在「有感自身安全受威脅」才開槍「保護自己生命」，而遭襲的警員和受傷疑犯均送院救治。兩名襲擊者已被拘捕。

事件發生後現場一度混亂，有人在街頭聚集與執法人員對峙。執法人員有發射催淚彈驅散聚集人群。

國土安全部指疑犯在前總統拜登（Joe Biden）的邊境政策時期，於2022年來到美國。今次事件發生地點，距離早前遭ICE槍擊的女子古德身亡地點有約7.2公里。