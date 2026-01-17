梅洛尼訪問日本適逢生日　高市早苗驚喜送蛋糕、禮物幫慶生｜有片

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在1月15日、49歲生日當天抵達日本進行，再於翌日會晤日本首相高市早苗，宣布雙方升級為「特別戰略夥伴關係」。兩人在會後共進午餐時，高市早苗為對方準了驚喜，不但送上生日蛋糕，更用意大利語唱生日快樂歌為對方慶生。另外，高市早苗還送上Sanrio週邊商品等一系列禮物。



日本放送協會（NHK）報道，高市早苗16日晚上在社交媒體X透露會晤以及上述生日驚喜詳情，稱她向梅洛尼贈送明年橫濱舉國際園藝博覽會吉祥物與Sanrio聯名的週邊商品以及用江戶切子工藝製作的耳環。

據高市早苗上傳的圖片，梅洛尼看到禮物籃時眼睛發亮，顯得相當喜歡。

日本首相辦公室同日釋出更多相關影片，可以看到有工作人員在兩國領導人進行午宴期間，突然向梅洛尼棒上插着蠟燭的生日蛋糕，眾人隨後再用意大利語唱生日快樂歌，期間她展現出燦爛的笑容。

梅洛尼早前在社交媒體表示，希望可以在日本渡過生日，她之後再發放與高市早苗的合照，並寫道：「兩個遙遠的國家正變得愈來愈近，願友誼與和諧長存。」

另外，她還用人工智能（AI）加入了動畫模樣版的合照，引起外界關注。

2026年1月16日，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）與日本首相高市早苗在位於東京的首相官邸會面。圖為梅洛尼在社送媒體X上傳的真人合照及經AI修改的合照。（X@GiorgiaMeloni）

梅洛尼當日與高市早苗在日本首相官邸會面後，雙方同意提升兩國關係至「特別戰略夥伴關係」，以及加強在經濟安全領域的合作，包括強化關鍵礦產的供應鏈。