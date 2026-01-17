中國農曆新年赴日本航班減40%　京都部份酒店降價　冀國內客到訪

在中國傳媒報道農曆新年前後「春運」期間的赴日本航班數量按年減逾40%後，消息引起日媒注意。有日媒1月15日報道，中日關係緊張後，不同酒店受到影響程度不一，京都部份酒店房價較去年降20%至30%，當地觀光協會稱盼日本國內遊客到訪京都，形容是好時機。



內地傳媒《第一財經》引述「航班管家」數據指，在2026年春運期間（農曆新年前後）出港國際航線中，泰國重回熱門目的地榜首，而日本航線大幅下降，航班量按年下滑超過40%。

截至1月15日，春運期間中國內地至日本的航線已取消2376班，整體取消率已達36%。作為赴日主要樞紐，航班佔比近50%的上海浦東機場已取消出港航班超1200班次，成為取消量最高的機場。

此消息引來不少日媒報道，日本電視台（NTV）並指，根據京都市觀光協會對市內110家住宿設施的調查，發現不同酒店受到的影響程度不一，有些酒店表示沒有受到影響，也有酒店2025年12月遭遇一系列中國客人取消預約，導致出現大量空房，房價從前一年的每晚1.2萬至1.4萬日圓（591至690港元）降至每晚8000至9000日圓（394至443港元）。

另有酒店指，房價比前一年同期降低20%至30%。報道指，一月、二月通常是京都淡季，酒店價格往往會下降，今年價格可能更低。

京都市觀光協會則表示，極希望日本國內遊客能夠到京都旅遊，指「現在或許正是好時機」。