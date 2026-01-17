美突襲委內瑞拉突顯雙重標準　名嘴卡爾森：難再指責中國奪回台灣

美國揮軍委內瑞拉（Venezuela）擄走當地總統馬杜羅（Nicolás Maduro）後，名嘴、霍士新聞前主持人卡爾森（Tucker Carlson）1月14日再發表評論，指美國完全出於自身利益行事，並且公開宣稱如此，他認為過去構成美國外交政策立場基礎的許多論點變得站不住腳，一旦承認是為石油問題攻入委內瑞拉，便很難再指責俄羅斯入侵烏克蘭，他並談到中國，「從原則上講，你真的能說中國統一台灣是錯的嗎？不，你不能再這麼說了。」



在帖文中，卡爾森首先指「現在我們坦誠地解釋各國行為背後的原因，有很多我們過去依賴、實際上構成我們外交政策立場基礎的論點，現在站不住腳了。」

他稱一旦公開說「我們攻入委內瑞拉是因為我們生氣，他們把本該屬於我們的石油賣給我們競爭對手中國」，這是坦誠，坦誠是好事，但也就很難再去指責俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁）入侵烏克蘭，「我們一直稱之為無端入侵…… 你現在不能再這樣來辯論了，像俄羅斯這樣的大國保護自己有什麼錯呢？嗯，在我們現在所遵循的規則下。」

他並談到中國，認為難再指責中國奪回台灣，「中國奪回台灣有什麼錯？美國政府已承認台灣是中國一部分，我們有名為『一個中國』的政策，但同時我們說會保衛台灣對抗中國的進犯。等等，台灣是漢族地區，同樣的人，同樣的語言，文化有很多相似之處。我們想要台灣的微晶片，我們希望這不會發生，因為這會讓中國對美國有更大的影響力。」

他續指「但從原則上講，你真的能說中國統一台灣是錯的嗎？不，你不能再這麼說了。」他稱只能說會盡力阻止（爆發衝突），但「我們無法訴諸任何更高層級的權威」。

美國名嘴、霍士新聞前主持人卡爾森（Tucker Carlson）2025年12月在社交網站上傳的圖片（FB@Tucker Carlson）

卡爾森指，總體來說重點是大國不能以掠奪方式對待小國，「當然正如前面提到，圍繞這點一直存在大量虛假宣傳，大量偽裝和掩飾，我們都戴著面紗來掩蓋真實動機，但這仍是各國互相交往的基礎」，但他認為從上週開始，情況完全不同了，他稱「因為世界超級大國美國完全出於自身利益行事，並且公開宣稱如此。」