馬杜羅之子：委內瑞拉應與美國建交並設大使館

當地時間1月16日，馬杜羅之子、委內瑞拉國會議員格拉（Nicolás Maduro Guerra）公開表示，委內瑞拉應與美國建立外交關係並設立大使館。



據委內瑞拉《國家報》報道，格拉當天出席了在委內瑞拉首都加拉加斯的法學界人士大會，他在會上稱，「委內瑞拉必須與全世界建立關係，我認為我們應該與美國建立關係，並設立大使館，就像與中國和俄羅斯一樣，這關係到我們的自決權。」

「委內瑞拉必須向成為一個和平的國家邁進，與全世界建立商業關係。」為此，他認為委內瑞拉還可以與理念不同的國家建立關係，如以色列和伊朗。

此外，格拉還強調了維護和平與國內秩序的必要性，並表示委內瑞拉應該「繼續前進」，因為這正是他父親的願望，「委內瑞拉現在正在發生的事情原本就是我父親馬杜羅的計畫，並且是由我父親的原班人馬繼續推行的」。

不過，他依然堅持表示其父馬杜羅是被美國「綁架」走的，並表示國際法正在「垂死邊緣」。

2026年1月3日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）遭美軍捉走時，身上所穿的全套Nike Tech服裝搜尋量意外暴增，網民調侃「Nike成為最大贏家」。當馬杜羅遭押抵紐約時，身上套上了一件美國服飾品牌Origin的藍色連帽衫，這件衣服再度掀起網絡熱話，讓這間原本低調的企業一夜之間獲得大量關注。（Facebook@originbjj）

據瞭解，馬杜羅在法律上共有4個孩子，格拉是其唯一親生兒子，另外3個是繼子。格拉現年35歲，23歲步入政壇，27歲時當選該國國會議員。

據此前報導，美軍強行控制並帶走馬杜羅後，格拉多次發聲。當地時間1月4日，馬杜羅·格拉在社交媒體上發布了一段錄音，號召馬杜羅的支持者走上街頭，抗議美國的入侵行徑。格拉說，「你們會在街頭看到我們，會在人民身邊看到我們，會看到我們高舉尊嚴的旗幟……他們想讓我們示弱，但我們絕不示弱。」

5日，在馬杜羅缺席的情況下，委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在國會宣誓就任委內瑞拉代總統。格拉也在國會上發表講話，明確表示全力支持代理總統羅德里格斯。他在現場譴責美方的行動為「綁架」，並重申其父馬杜羅仍是委內瑞拉的合法總統。

2026年1月8日，委內瑞拉加拉加斯，圖為委內瑞拉代理總統羅德里格斯出席儀式，哀悼美國突襲並擄走總統馬杜羅夫婦期間陣亡將士。（Reuters）

10日，格拉在一段委內瑞拉統一社會主義黨公布的影片中引述馬杜羅的話說：「我們一切都好，我們是戰士。」

另據《紐約時報》報道，當地時間1月15日，委內瑞拉代總統羅德里格斯在委首都加拉加斯會見美國中央情報局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）。報道說，拉特克利夫是美國兩周前突襲委內瑞拉強行控制帶走馬杜羅夫婦後，訪問委內瑞拉的最高級別美國官員。

文章獲《觀察者網》授權轉載

