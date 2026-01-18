特朗普又祭關稅　歐盟擬暫停批准美歐貿易協議　議員：無望達共識

為吞併格陵蘭，美國總統特朗普（Donald Trump）1月17日宣告2月起對歐洲8國加關稅，直至「美國得到格陵蘭」一事達協議為止。美媒報道，歐盟議員準備暫停批准美歐貿易協議，歐洲議會最大黨主席指與美國達共識無望，歐盟本來同意下調對美關稅的安排須暫停。



根據特朗普主張，歐洲8國丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭無故派兵赴格陵蘭，將外交衝突風險推高，決定下月1日起這8國加徵10%關稅，並於6月1日起增加至25%，直至「美國得到格陵蘭」一事達協議為止。

+ 1

美國與歐盟2025年7月達成貿易協議，美國把對歐盟關稅下調至15%，歐盟則將免除所有對美國工業產品關稅，為多種美國海鮮及農產品提供優惠市場准入條件等。

彭博社報道，隨著特朗普又揚言對歐洲加徵關稅，歐盟議員已準備暫停批准歐盟與美國的貿易協議。

歐洲議會最大黨歐洲人民黨（EPP）主席韋伯（Manfred Weber）在社交網站X發文表示，人民黨支持歐盟與美國達貿易協議，但鑑於特朗普就格陵蘭島問題發出的威脅，現階段已不可能批准協議，對美國產品實施0%關稅的政策必須暫停。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）則表示，美國若入侵格陵蘭，只會令俄羅斯總統普京成為地球上最開心的人，「為什麼？因為這將使他入侵烏克蘭的企圖合理化。」