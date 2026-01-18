特朗普覬覦格陵蘭：2.1起對歐洲8國加徵10%關稅　6.1起增至25%

美國總統特朗普（Donald Trump）1月17日表示，他將於下月1日起對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭等歐洲8國加徵10%關稅，並於6月1日起增加至25%，相關措施將持續至美國就得到丹麥自治領地格陵蘭島一事達成協議為止。



路透社報道，特朗普17日在社交媒體Truth Social發文，批評上述歐洲8國無故派兵赴格陵蘭島，對全球的安全來說是一個極度危險的局面，將外交衝突風險推向了無法承受和持續的地步。

特朗普聲稱，美國對上述8國加徵關稅，是為了維護全球和平與安全，迅速地結束這場潛在的危險局面。此前，相關歐洲國家的部隊於15日開始，陸續抵達格陵蘭島參加聯合演習。

2026年1月14日，一架載有身着軍服人員的丹麥皇家空軍飛機，降落在格陵蘭島努克機場。 （Reuters）

特朗普在貼文中強調，美國多年一直補貼丹麥、歐盟等國，如今丹麥應該在格陵蘭問題上回報美國，又聲稱只有美國才能阻止中國和俄羅斯奪取該島。另外，他指出與美國「金穹」（Golden Dome）導彈防禦系統有關的軍事因素，也是美方必須取得該格陵蘭的原因。

他最後補充指，儘管上述歐洲國家將美國置於如此巨大的風險之中，美方仍願意立即準備就格陵蘭問題與它們展開談判。

2026年1月9日，圖為美國總統特朗普（Donald Trump）的3D模型，旁邊是格陵蘭（Greenland）旗幟。（Reuters）

與此同時，數以千計示威者於同日聚集在丹麥各地，聲援格陵蘭，以反對特朗普威脅吞併該島的言論