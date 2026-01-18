特朗普癲狂——「我即規則」 將是怎樣的歷史註腳

2026一開年，特朗普（Donald Trump）領導的美國就開啟了「狂飆」模式。1月8日，特朗普在接受《紐約時報》專訪時更是直言，「作為美國總統，我不需要國際法，唯一能限制我的是我自己的道德標準」。這番話歸結起來就是四個字：我即規則。



一段時間以來，特朗普在所謂「自己的道德標準」指引下，在全球多個領域同時發難。

2026年1月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在特朗普甘迺迪中心舉行的眾議院共和黨人年度議題集思會上發表講話時做出手勢。（Reuters）

首先是頻繁發起軍事打擊。自去年12月19日起，在未獲聯合國安理會和敘利亞政府授權的情況下，美軍以反恐為名，對敘利亞中部地區發動了多輪「鷹眼打擊行動」。隨後，特朗普以「政府迫害基督徒」為由，下令空襲尼日利亞西北部所謂的「伊斯蘭國」目標，造成大量人員傷亡。今年1月3日，美軍又發起「絕對決心」行動，突襲委內瑞拉首都並綁架了馬杜羅（Nicolas Maduro）總統夫婦帶回美國。

這邊特朗普自詡「和平總統」，號稱沒有發動過戰爭，然而美國媒體《紐約郵報》報道，2025年特朗普政府對包括索馬里、伊拉克、也門、伊朗、敘利亞、尼日利亞、委內瑞拉在內的七個國家發動了軍事打擊，實施海外空襲行動更有幾百次，密集程度再創新高。只不過特朗普將傳統戰役換成了突襲戰。

2025年8月，白宮在社交網站X發文指特朗普是「和平總統」（President of Peace），又指國際社會人士呼籲讓特朗普取得諾貝爾和平獎（帖文截圖）

這是特朗普的「算計」。美國憲法明確規定，發動大規模戰爭須國會授權，需經歷多邊協商與繁瑣手續。而特朗普的突襲式用兵模糊了「戰爭」與「執法」的界限，將軍事突襲包裝為「跨境執法」或「反毒行動」，以「維護國家利益」「應對緊急威脅」為由，依託憲法第二條賦予的總統行政權力，直接授權快速行動。另外，二戰以來，美國陷入阿富汗戰爭、伊拉克戰爭等長期戰爭泥潭，不僅耗費巨額軍費，還造成大量人員傷亡，國內反戰情緒持續高漲。突襲式用兵規避了戰爭資源消耗，又維持了霸權地位。從亞洲、非洲到拉丁美洲，特朗普的軍事行動嚴重違反國際法，本質上就是肆意妄為、想打就打的侵略行徑。

其次就是隨心所欲的干涉他國內政。去年年底，特朗普政府公然違背「中美三個聯合公報」，一個月內連續推出兩筆對台軍售」。其中，12月17日宣佈的軍售計劃總額更是高達111.054億美元，創下了1979年美出台所謂「與台灣關係法」以來單筆對台軍售的最高金額。近期，伊朗爆發近年來規模最大、持續時間最長、波及範圍最廣的內亂，國內形勢十分嚴峻。特朗普趁機對伊朗發難，趁你病要你命，試圖運用經濟戰、心理戰、軍事戰、反恐戰等多種手段，顛覆伊朗政權。更不要說，在綁架了委內瑞拉總統之後，有恃無恐的就「自然」接管了委內瑞拉石油。

圖為 2026年1月5日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）遭美軍擄走後，由美國執法人員押送往紐約的聯邦法院。（Reuters）

同時，肆無忌憚爭奪航道。特朗普將關鍵航道與航行自由視為維繫全球霸權的命脈，為此不惜突破國際規則，試圖用單邊行動鞏固並擴張美國的「海上霸權」。1月7日以來，美國以涉嫌違反制裁法令為由，在公海海域武力追擊、攔截扣押了十餘艘懸掛第三國國旗的大型商業油輪。美國將國內法效力強行延伸至公海，並以軍事力量強制執行單邊制裁措施，粗暴踐踏了國際法公認的「航行自由」原則。與此同時，特朗普多次公開宣稱，美國將通過出資購買、簽署協定、軍事搶奪等途徑「擁有」整個格陵蘭島，進而全面掌控北極地區的關鍵航道。這不，特朗普宣稱將對8個反對其收購格陵蘭島的歐洲國家加徵10%的關稅，數月後還將增至25%。

2026年1月17日，特朗普在社交網站Truth Social發帖，形容自己是關稅之王（帖文截圖）

退群毀約更是近乎瘋狂。特朗普重返白宮以來，秉持「美國優先」的特朗普愈發將多邊主義視為推行全球戰略的障礙，開始瘋狂地退群毀約。1月7日，特朗普簽署總統備忘錄，宣佈退出66個國際組織與協定，涉及氣候變化、環境保護、多邊治理、公共衛生等領域，規模堪稱史無前例。從「零散退群」到「系統拆台」，特朗普掀起的新一輪「退群潮」不僅公然違背國際法與國際承諾，更從根本上侵蝕了全球多邊治理體系的根基。

還有就是最大規模的移民限制，一紙禁令鎖75國。通過將移民問題與公共福利濫用、國家安全風險等議題深度綁定，政府得以進一步爭取保守派選民支持，積累政治支持資本。

很顯然，經濟層面的算計被包裝成此次政策出台的重要推手。美國政府宣稱，來自這75個國家的移民申請人，入境後極有可能成為公共負擔，佔用地方、州及聯邦政府的公共資源。但實際上顯然是政府刻意迴避此類客觀數據，本質上是將國內公共財政壓力轉嫁至移民群體，以轉移社會對經濟矛盾的關注。更為了掩蓋地緣政治考量賦予此次禁令強烈的針對性。

受限名單中既包含俄羅斯、伊朗等美國傳統地緣政治對手，也涵蓋巴西、泰國等原本保持友好關係的國家，簽證政策已被異化為美國施壓他國、維護地緣優勢的外交工具。對俄羅斯的簽證限制，延續了兩國在軍事、經濟、科技等多領域的對抗態勢；對伊朗、敘利亞等國的封鎖，進一步強化了對非西方陣營的孤立；將巴西、哥倫比亞等拉美國家納入其中，則反映出美國對區域影響力弱化的焦慮。不論如何，這樣將人員跨境流動政治化的做法，打破了簽證政策應有的中立性，嚴重侵蝕國家間的外交互信。

2025年12月15日：美國總統特朗普在白宮辦公室舉行的墨西哥邊境防禦勳章頒獎典禮上簽署行政命令，將芬太尼列為「大規模殺傷力武器」。（GettyImages）

這目不暇接的動作，特朗普一系列野蠻霸道的行徑，既是「美國優先」異化為「美國唯一」霸權邏輯的集中體現，也是國際關係從「規則至上」向「實力至上」退化的現實寫照。這就是在宣告，回歸叢林法則。地產商出身的特朗普，奉行「利益至上」，篤信「強權邏輯」，慣用「交易策略」，習慣並享受將商業邏輯、商戰經驗應用於國家治理。作為極致的現實主義者，特朗普大肆推行「新型干預主義」，不再注重美式價值觀的全球輸出，而是追求以最小的戰略成本、更具壓迫力的行動策略，攫取最大的現實利益。這種全新的對外干預模式，本質上是將國際關係徹底「交易化」，把主權、安全、發展利益等各國的核心關切，置於美國的單邊議價框架之下。

在接受《紐約時報》採訪時，特朗普拋出了「自己的道德標準」，照此邏輯，強權國家領導人是可以完全依據個人判斷來定義是非對錯，而無需受制於具有普遍約束力的國際道德與法律準則嗎？

正如美國政治學家漢斯·摩根索所言：「權力的極致運用，往往是權力開始衰落的標誌。」或許多年後回望，特朗普「我即規則」的狂妄言論，或許正是美國霸權盛極而衰的歷史註腳。