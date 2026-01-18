特朗普「和平委員會」成形　擬擴權處理全球危機遭質疑

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）推動成立的「和平委員會」正逐漸成形，其目標不僅是監督加沙戰後過渡，更旨在處理其他全球危機。此舉被外界視為可能挑戰聯合國地位的舉措，引發國際爭議。



特朗普周五（1月16日）向多國領導人發出邀請信，希望其成為委員會的「創始成員」。他在信中稱該機構將採用「解決全球衝突的大膽新方法」，並將成立為一個新的「國際組織與過渡治理機構」。已確認收到邀請的包括阿根廷總統米萊（Javier Milei）、加拿大總理卡尼（Mark Carney）及土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）等。

圖為2025年12月29日，美國總統特朗普（Donald Trump）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在佛州會面後，共同會見記者。（Reuters）

與此同時，白宮公布了負責執行委員會願景的「執行委員會」名單，成員包括美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）、英國前首相貝理雅（Tony Blair）及埃及、卡塔爾、土耳其、阿聯酋的代表，由前聯合國中東特使姆拉德諾夫（Nickolay Mladenov）擔任執行主任。然而，以色列政府隨即發表聲明，反對該執行委員會的組成，稱其「未與以方協調且違背其政策」。

分析稱，特朗普試圖將委員會轉變為可替代聯合國的國際機構，勢必引發中國、俄羅斯等國反對，許多中小型國家亦可能擔憂其話語權被削弱，批評此舉是美國試圖繞過主權與領土完整原則、以交易式協議解決爭端的捷徑。