美國啟動第2階段加沙和平計劃　斡旋方宣布完成組建過渡委員會

美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）1月14日宣布，啟動加沙20點和平計劃的第2階段，旨在於加沙建立一個具過渡性質的巴勒斯坦技術官僚政府，以及落實對當地的重建及非軍事化。參與調解的埃及、卡達和土耳其同日宣布，已完成組建該技術官僚委員會。



路透社報道，威特科夫14日在社交媒體X發文，代表美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布上述消息。

威特科夫表示，第二階段的目標從停火轉向非軍事化、重建和建立過渡技術官僚治理機構，包括在當地設「加沙全國行政委員會」（NCAG，暫釋）以及解除所有未經授權人員的武裝。

據埃及、卡達和土耳其發表的聯合聲明，該技術官僚委員會包含15名成員，並會由巴勒斯坦自治政府前規劃部副部長Ali Shaath領導。

2026年1月14日， 流離失所的巴勒斯坦人在加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）的帳篷營地避難。（Reuters）

另外，威特科夫期望巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）全面履行其相應義務，包括立即釋放最後一名罹難以色列人質的遺體，否則將面臨嚴重後果。

以媒《以色列時報》（The Times of Israel）同日報道，以方一向拒絕在哈馬斯解除武裝及歸還最後一名罹難人質遺體前，啟動第二階段的加沙和平計劃。

消息人士稱，美國高級官員去年12月在海湖莊園告訴到訪的以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），美方致力於實現上述兩目標，但不希望將它們與第二階段的啟動掛鉤。