加沙和平計劃邁新階段　白宮公布「和平理事會」成員：包括貝理雅

美國啟動加沙20點和平計劃的第2階段以及總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布成立負責監督相關進程的「和平理事會」後，白宮1月16日公布理事會成員名單，其中包括英國前首相貝理雅（Tony Blair）、美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）和美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）等人。



白宮1月16日發聲明指，由特朗普擔任主席的「和平理事會」將在執行加沙20點和平計劃中發揮關鍵作用，負責提供策略監督、調動國際資源以及確保落實過渡期期間的問責制。

除了上述提到的4人外，理事會創始成員還包括私募基金阿波羅全球管理（Apollo Global Management）的行政總裁羅恩（Marc Rowan）、世界銀行（World Bank）行長彭安傑（Ajay Banga）以及美國副國家安全顧問加布里埃爾（Robert Gabriel）。

圖為2026年1月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）在底特律經濟俱樂部（Detroit Economic Club）發表演說。 （Reuters）

另外，特朗普在聲明中祝賀貝過渡性質的巴勒斯坦技術官僚政府「加沙全國行政委員會」（NCAG，暫釋）成立，並確定該委員會將由巴勒斯坦自治政府前規劃部副部長Ali Shaath領導。

聲明指出，該委員會負責監督核心加沙公共服務的恢復、民事機構的重建以及當地日常生活的穩定，同時為長期、可持續的治理奠定基礎。

2025年6月2日，英國前首相貝理雅（Tony Blair，譯作布雷爾或布萊爾）在倫敦舉行的一場論壇上發表演講。（Getty）

據加沙二十點和平計劃，「加沙全國行政委員會」負責加沙地區日常公共服務與市政事務的運行，並接受「和平理事會」的監督，直到改革後的巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）接管為止。