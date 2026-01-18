白宮指「和平委員會」不設最低入會費 英媒：若續會須付10億美元
撰文：韓學敏 成依華
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump）宣布成立加沙「和平委員會」（Board of Peace）後，傳出美國開出10億美元捐款價碼，供有意願參與委員會的國家獲得永久席位的消息，白宮其後指「誤導」，路透社則引述文件指，成員國若想續會，要付出10億美元（約78億港元）。
在彭博社報道美國開出10億美元捐款的價碼後，白宮稱該報道「誤導」，並表示加入「和平委員會」不設最低會員費。
路透社報道，根據美國政府向約60個國家發送的憲章草案文件，要求成員國若想把成員資格在3年後延續，需繳納10億美元。文件指每個成員國的任期不超過3年，但可由主席續任，3年任期規定不適用於繳納超過10億美元現金的成員國。
白宮在社交網站X（前稱Twitter）上表示：「這只是向展現出對和平、安全與繁榮深切承諾的夥伴國提供永久理事國資格。」
加沙「和平委員會」（Board of Peace）是美國推動終結加沙地帶戰火計劃第2階段的關鍵部份，特朗普將擔任首任主席。
特朗普「和平委員會」成形 擬擴權處理全球危機遭質疑特朗普又祭關稅 歐盟擬暫停批准美歐貿易協議 議員：無望達共識特朗普社交平台發黑白照自封關稅之王 誓贏下最高法院關稅裁決案傳特朗普開價10億兜售「和平委員會」席位 以色列罕見批評美國