特朗普佛州莊園附近道路　更名「特朗普大道」　往返機場主要路線

美國總統特朗普在佛羅里達州棕櫚灘為私人俱樂部附近的一條道路舉行更名儀式，改名為「特朗普大道」（President Donald J. Trump Boulevard）。



路透社報道，佛羅里達州議員日前批准，把連接棕櫚灘國際機場與特朗普海湖莊園的南方大道（Southern Boulevard）部分路段賦予榮譽名稱。這個路段是總統車隊往返機場與莊園時的主要通行路線。

特朗普說，他對這一榮譽感到「無比榮幸」。他在海湖莊園舉行的儀式上說：「我將終生銘記這一令人感動的舉動。」

縣政委員告訴當地新聞媒體，此次更名不會改變官方地址、應急響應系統或政府地圖。

一些歷史學家認為，這可能是總統試圖鞏固個人遺產的表面舉措，最終可能只是曇花一現。

2026年1月17日，美國佛羅里達州海湖莊園附近一條道路更名為「特朗普大道」（Reuters）

華盛頓有很多以總統名字命名的建築和紀念碑，但這些榮譽通常是在他們卸任之後才授予的，而且通常是國家級的榮譽，往往由國會授權。

然而，自特朗普去年重返白宮以來，他的名字已被用於多項公共或官方相關項目，包括華盛頓的部分標誌性建築、一艘擬命名的海軍新型艦艇、面向高資產外國人士的簽證計劃、政府運營的處方藥網站，以及聯邦層面的兒童儲蓄賬戶計劃。

位於美國首都華盛頓的知名錶演藝術場所甘迺迪中心（Kennedy Center），去年底更名為「特朗普—甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center），引發強烈不滿，多名錶演者退出演出以示抗議。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

