伊朗總統：攻擊哈梅內伊將等同發動全面戰爭

有報道指美國或考慮對伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）發動攻擊，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）於1月18日表示，任何針對伊朗最高領袖的攻擊等同對伊朗發起全面戰爭。



2026年1月6日，美國華盛頓特區，總統特朗普（Donald Trump）在甘迺迪中心（後經更名為特朗普-甘迺迪中心）出席眾議院共和黨人閉門會議，並在發表演說作出跳舞的動作。（Reuters）

佩澤希齊揚稱，如果伊朗人民在生活中面對艱難困苦，其中一個主要原因是美國及其盟友長期以來的敵意和不人道的制裁。

美國總統特朗普（Donald Trumo，又譯川普）前一天接受Politico採訪時暗示，伊朗將進行政權更迭，稱「伊朗出現新的領導層」。他在採訪中稱，哈梅內伊是「病夫」，指對方「應該好好治理國家，停止殺人」，但由於領導不力，伊朗是世界上最不宜居的國家。

而在17日稍早時間，哈梅內伊表示，特朗普應為伊朗的人民傷亡、損失和誹謗負責。

2025年6月13日，以色列襲擊伊朗首都德黑蘭後，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）在電視演說中發表講話。（Reuters）

伊朗近期的示威活動始於去年12月28日，起因是貨幣貶值導致的經濟困境，隨後演變成要求結束神權統治的廣泛示威，及後爆發大規模暴力衝突，成為自1979年伊朗伊斯蘭革命以來最嚴重的國內動亂。