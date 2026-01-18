特朗普遭伊朗哈梅內伊連番批評　反斥對方為病夫：是時候找新領袖

伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）在該國示威潮爆發後，多次批評美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）試圖介入伊朗內政。特朗普1月17日接受美媒專訪時，反斥對方無法管治好國家，並將其形容為「病夫」（Sick Man）。他表示：「是時候要在伊朗尋找新的領導人了。」



美媒《政治報》（Politico）17日報道，特朗普在閱讀了哈梅內伊在社交媒體X發布的批評帖文後，反指責對方欠缺領導能力，只依靠鎮壓和暴力來維持統治，徹底摧毀了伊朗，把當地變成世界上最不宜居的地方。

2026年1月6日，美國華盛頓特區，總統特朗普（Donald Trump）在甘迺迪中心（後經更名為特朗普-甘迺迪中心）出席眾議院共和黨人閉門會議，並在發表演說作出跳舞的動作。（Reuters）

特朗普認為真正的領導能力是尊重而不是恐懼與死亡，他強調：「（伊朗）領導層應該專注於妥善治理國家，就像我治理美國一樣，而不是為了維持統治而屠殺成千上萬的人。」

當被問及美國對伊朗發動潛在軍事行動的規模時，特朗普表示哈梅內伊作出最好的決定，就是兩天前沒有絞死800多人。前者16日曾聲稱，由於伊方取消處決示威者，因此決定暫緩對伊朗軍事行動。

2025年6月13日，以色列襲擊伊朗首都德黑蘭後，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）在電視演說中發表講話。（Reuters）

伊朗近期的示威活動始於去年12月28日，起因是貨幣貶值導致的經濟困境，隨後演變成要求結束神權統治的廣泛示威，並於上週末爆發大規模暴力衝突，成為自1979年伊朗伊斯蘭革命以來最嚴重的國內動亂。