哈梅內伊首度承認數千人因示威身亡　稱特朗普「聲援」害死示威者

伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）在1月15日的講話中表示，有數千人在近期示威中身亡，部份死於「殘酷、非人道的手段」，他批評美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）支持示威還威脅打擊伊朗推高示威浪潮，並將死傷人數歸咎美國。



哈梅內伊在講話中說：「那些與以色列和美國聯繫的人造成了巨大損害，並殺害了數千人」，並認為特朗普應被視為罪犯，因為他「對伊朗民族造成的傷亡、損壞和誹謗」。哈梅內伊還指控美國策劃叛亂並採取行動，旨在「吞噬」伊朗。

特朗普周二（13日）在旗下社交平台發文，呼籲伊朗人繼續示威，「救援正在趕來」。不過特朗普又在周五（16日）聲稱暫緩對伊朗的軍事行動，因為伊朗停止處決800名示威者，不過未透露數字來源。

美國總統特朗普（Donald Trump）2026年1月13日表示，自己已取消與伊朗官員的所有會面。（Truth Social@realDonaldTrump）

伊朗近期的示威活動始於去年12月28日，起因是貨幣貶值導致的經濟困境，隨後演變成要求結束神權統治的廣泛示威，並於上週末爆發大規模暴力衝突，成為自1979年伊朗伊斯蘭革命以來最嚴重的國內動亂。