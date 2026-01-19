路透：美國邀60個國家加入和平委員會　匈牙利表態參加

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）為解決全球衝突而成立的「和平委員會」（Board of Peace），據指已邀請60國作為成員，其中包括印度和巴基斯坦。路透社報道，由於憂慮該組織將影響聯合國的工作，各國對是否加入表現謹慎。



2026年1月14日， 流離失所的巴勒斯坦人在加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）的帳篷營地避難。（Reuters）

路透社1月18日報道，據外交官透露，美國已向約60個國家發出邀請，法國、德國、意大利、匈牙利、澳洲、加拿大、歐盟委員會，以及中東主要大國的領導人，都已受到邀請。特朗普在信中表示，該委員會將在近期召開會議，並補充道：「這個委員會將是獨一無二的，前所未有！」

但報道稱，暫時只有匈牙利明確接受。其他國家似乎不願發表公開聲明，官員只能匿名表達對該組織的疑慮。 根據路透社看到的邀請函和章程草案，該委員會將由特朗普終身擔任主席，最初將著手解決加沙戰爭，之後再擴展到處理其他衝突。

信中指出，成員國的任期定為3年，除非願意繳納10億美元用於資助委員會的活動，才會獲得永久會員資格。不過，成員到期後可由主席決定續任。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）於18日表示，他原則上同意「和平委員會」方案，但具體細節仍在討論中。意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）稱，意大利準備好貢獻自己的力量，但未具體說明內容。

此前白宮公布，「和平委員會」將設7人組成的執委會，除由特朗普出任主席，其他成員包括美國國務魯比奧（Marco Rubio）、英國前首相貝理雅（Tony Blair）、美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）、世界銀行（World Bank）行長彭安傑（Ajay Banga）、特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）等。