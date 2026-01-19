黃明志涉毒案出庭　遭控新罪名涉持冰毒及「偉哥」　否認控罪

捲入台灣女網紅謝侑芯命案的馬來西亞歌手黃明志，1月19日因涉毒案現身法庭，據大馬傳媒報道，他遭加控新罪名，指其持有冰毒及「偉哥」（西地那非）。黃明志否認控罪，他在社交網站稱「重點我的尿液檢驗裏面兩樣都沒有」，又指「今天只是開庭起訴，還沒有開始打官司的，接下來我們會加油的」。



在謝侑芯陳屍酒店案件2025年10月發生後，同在房間現場的黃明志曾被捕，警方在其身上搜出藍色小藥丸，控其持毒及吸毒2罪名，至2025年12月，因其正式檢驗結果顯示全數陰性，在涉吸毒方面獲判無罪，仍需面對持毒案。

黃明志（左）與台灣女網紅謝侑芯（右）

馬來西亞《中國報》指，主控官如今修改罪名中的毒品種類，由原先指其持有5.12克疑為搖頭丸的毒品，改為持1.57克冰毒，觸犯危險毒品法令。一旦罪成可罰款最高10萬令吉（19.2萬港元）、或監禁最多5年，或兩者兼施。

檢方還追加控罪，指黃明志涉擁有0.78克「偉哥」（西地那非），觸犯毒藥法令，一旦罪成，可罰款最多5萬令吉（9.6萬港元）、或監禁最多5年，或兩者兼施。

黃明志在社交網站發文稱「har？壯陽藥裏含有『冰毒』成分，這種邏輯就好像... 止瀉藥裏含有瀉藥，安眠藥裏含有咖啡因，解酒藥裏含有酒精，​美白液裏含有助曬劑，這種新聞還有人相信，重點我的尿液檢驗裏面兩樣都沒有。」

他又指「感謝各界的關心，今天只是開庭起訴，還沒有開始打官司的，接下來我們會加油的！努力」。

