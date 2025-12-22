黃明志案大逆轉！驗尿報告呈陰性　涉吸毒無罪釋放　還有一案纏身

大馬歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，早前在大馬獲准以警方擔保形式暫時保釋。雖未查出與命案相關線索，但因初步尿檢被驗出對4種毒品呈陽性反應，以及當場被搜出身上有藍色小藥丸，因此遭指控持毒及吸毒2罪名。



今日（22日）吉隆坡法院再度開庭，黃明志因正式檢驗結果顯示全數陰性，涉吸毒方面獲判無罪，當庭釋放。



黃明志。（IG@nameweephoto）

據早前報道，黃明志被捕後，警方對黃明志進行尿檢，初步結果顯示他對安非他命、氯胺酮、大麻和冰毒這四種毒品成分都呈陽性反應。

黃明志本月18日雖因病缺席出庭，但其委任律師在庭上指出正式驗尿報告結果為「陰性」。

今日（22日）黃明志一身黑衣親自現身法庭，為吸毒案出庭，由於控方副檢察司在庭上公布了「尿檢陰性」的報告，因此被法官宣判無罪，並可退回保釋金。

不過黃明志全程相當低調，面對現場記者的提問，始終保持沉默，隨即與同行人離開法院。雖然吸毒案無罪釋放，但他仍有持毒案需面對，該持毒案將於明年1月19日開庭審理。

黃明志。（Facebook@Namewee 黃明志）

日前黃明志也透過社交平台發聲，坦言近期正處於人生低潮，他寫道：「近期應該是我人生中的最低谷了……工作全部沒了，還要被眾人指指點點，家人和同事也要遭到異樣的眼光看待。」