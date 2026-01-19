特朗普觸眾怒搶格陵蘭　關稅威脅背後的「冰上絲綢之路」與稀土

進入2026年尚不足一個月，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）再度揚言接管格陵蘭，甚至不惜以關稅威脅歐洲等西方盟友，令這個由海冰包圍的島國再度重回國際視野。儘管特朗普以「美國安全」為由不斷向外界發出迫切的訊號，但除此之外，格陵蘭的地緣政治與戰略資源價值，這些可預見的切實利益，才是特朗普不惜觸眾怒也要吞併格陵蘭的原因。



格陵蘭島地處北美洲，大部份身處北極圈內，氣候全年嚴寒，全境80%的面積都被厚達2.6公里的冰雪覆蓋，與美國、加拿大、俄羅斯、歐洲相互遙望。島上面積約216萬平方公里，是美國加州的四倍還多。格陵蘭人口約5.7萬，是歸屬丹麥的一個自治領土。

2025年3月30日，格陵蘭努克，圖為融化的海冰經洋流被衝上海岸。（Getty）

長久以來，這片土地因氣候等種種原因並不引人注目，但隨着全球暖化，海冰逐漸消融，格陵蘭的地緣價值愈發突顯。美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）的研究Justina Bud inaite-Froehly就指出，格陵蘭島對於美國而言具有「戰略意義」，尤其是用來防範中國和俄羅斯等對手。

氣候變化融化北極海冰 愈發突顯航道戰略價值

北極不像南極，這些漂浮在北冰洋海面的冰層下方並沒有陸地支撐，而融化冰層就意味一些此前因厚厚冰層掩蓋且難以開闢的航道，隨時間流逝逐漸顯現、擴寬，甚至讓此前僅限破冰船得以通過的航道，變得足以讓貨船等商業船隻航行。

圖為格陵蘭的位置，以及當地在資源和北極航道的影響。（Anadolu via Getty Images）

美國國家冰雪中心（National Snow and Ice Data Center）數據指，北極在過去五年中已經消融佔比約27%的海冰，目前還剩下約等同歐盟面積大小的460萬平方公里海冰。海冰減少後，最先得到開發的就是北海航道（Northern Sea Route），這條航道鄰近俄羅斯北部沿岸，與格陵蘭島相望，連通歐洲，經由白令海峽可一路南下到中國，接駁中國東部沿海港口。

圖為2025年10月23日，從飛機上俯瞰格陵蘭。格陵蘭是丹麥的自治領地，島上大部分陸地被冰雪覆蓋。（Getty Images）

這條被稱為「冰上絲綢之路」航道不同於途徑馬六甲海峽、借道蘇伊士運河的傳統航道，用時20天就能走完，較傳統航道27天要短，中國首艘船隻去年10月就經此由寧波舟山港，穿越白令海峽，來到英國費利克斯托港（Port of Felixstowe）。阿拉斯加海洋交易所數據指，白令海峽在2024年有665艘船隻通過，較2010年的242次通航增加175%。

礦產資源

格陵蘭島上共擁有估計高達150萬噸噸關鍵礦產，其中稀土金屬儲量居全球第八。不過由於冰雪覆蓋導致的交通與開採困難，目前尚未能得以開發。可以預見的是，隨全球暖化逐漸消融的冰雪，其中蘊藏的關鍵礦產將逐漸暴露。

軍事基地

這些可以預見在未來產生重大價值的地緣利益，也惹來各國的關注，並逐漸擴展在北極的影響力，最明顯的就是建設軍事基地。

根據英國《衛報》報道，俄羅斯建有大約20個軍事基地，加拿大有5個，這些基地均分別位於兩國在北極圈內的國土中，而美國則有兩個基地，其中一個就是著名的位於格陵蘭島上的圖勒基地（後更名為皮圖菲克太空基地，即Pituffik Space Base）。

2025年3月28日，美國副總統萬斯參觀了位於格陵蘭島皮圖菲克的美國軍事基地，皮圖菲克太空基地。（GettyImages）

美國這一軍事基地也十分具有戰略意義，如果俄羅斯要攻擊美國，這一基地恰好位於俄羅斯向美國發射彈道導彈最快路線的下方，而這基地足具防禦價值。