加拿大擬向格陵蘭島派兵　無視特朗普加徵關稅威脅

加拿大媒體引述官方消息報道，加拿大總理卡尼（Mark Carney）正在考慮派遣士兵前往格陵蘭島，與北約盟國進行聯合軍事演習。此舉正值美國總統特朗普（Donald Trump）為取得格陵蘭而威脅向盟友加徵關稅之際，或招緻美國方面的報復。



報道指，加拿大政府已擬定計劃派遣少量加拿大武裝部隊士兵加入來自英國、法國、丹麥和其他國家的軍隊，這仍有待卡尼作出決定。

上周六，特朗普在社交媒體上宣布，將從2月1日起對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭的輸美商品加徵10%關稅，並宣稱加徵關稅的稅率將從6月1日起提高至25%，直到相關方就美國「全面、徹底購買格陵蘭島」達成協議。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）1月18日重申，格陵蘭的安全「完全屬於北約的職責範圍」。（Reuters）

卡尼周日表示，格陵蘭島的未來應由丹麥和格陵蘭島自行決定，如果雙方就此進行磋商，他將向特朗普重申這一訊息。卡尼重申，格陵蘭的安全「完全屬於北約的職責範圍」，並補充說他已就此與歐洲領導人和北約組織夥伴國進行了溝通。

加拿大經濟比其他國家更容易受到特朗普政府關稅政策的影響，因為其近70%的商品出口都銷往美國。