特朗普拒答會否武力奪取格陵蘭 但重申倘不達協議將加關稅
撰文：蕭通
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於1月19日受訪時，拒絕透露他是否會動用武力奪取格陵蘭。但他重申，如果無法達成協議，將對歐洲國家加徵關稅。
路透社報道，特朗普近日向挪威首相首相斯特勒（Jonas Gahr Store），指自己未獲頒諾貝爾和平獎，不再覺得有義務僅考慮和平，「儘管和平永遠是我首要目標，但我現在可以思考什麼對美國有利」 。
斯特勒表示，他將調整行程，21日和22日出席在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇，屆時特朗普也將出席。德國總理默茨（Friedrich Merz）表示，他也將在21日嘗試與特朗普會面，並補充說，雙方都不希望發生貿易爭端。 「但如果我們面臨不合理的關稅，那麼我們也有能力做出回應」 。
歐盟領袖將討論應對美國關稅威脅
路透社報道，歐盟領導人22日將在布魯塞爾舉行緊急峰會，討論因應美國關稅威脅的各種方案。當中包括的反制措施是對價值930億歐元（1080億美元）的美國進口商品加徵關稅，該關稅可在此前6個月的暫緩期屆滿後，於2月6日自動生效。
另一種方案是「反脅迫工具」（ACI），該工具從未被使用過，但可以限制美國參與公共招標、投資或銀行業務，或限制服務貿易——美國對歐盟在服務貿易方面擁有順差，包括數位服務。
歐盟表示，將繼續與美國「在各個層面」溝通，但並未排除使用反脅迫工具的可能性。
