特朗普據報接歐洲派兵格陵蘭「錯誤資訊」 昔祭關稅批評歐洲派兵
撰文：官祿倡
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月17日在旗下社交平台發文對歐洲8國加徵關稅，還批評這些國家無故在格陵蘭部署部隊。英媒引述英國官員指，特朗普在18日與英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）的電話會議中表示，自己可能在有關歐洲派兵事宜上接到「錯誤的資訊」。
英國天空新聞（Sky News）報道分析，特朗普有可能是誤解歐洲行動，因他解讀歐洲國家派兵前往格陵蘭的行為，意味挑釁自己。特朗普在本月多次表態要接管格陵蘭，丹麥與格陵蘭人員此前還與美方官員就此會談，但未達成共識。
另有美媒引述英國官員指，丹麥外交官已經在歐洲派兵前向美國匯報，之後才做出行動。報道引述丹麥官員指，派兵舉動不是事先的單方面通知，而是有同歐洲與美國軍方進行協調。
