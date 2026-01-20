特朗普「奪島」威脅未止　北約：繼續與在安全領域丹麥格陵蘭合作

在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）把美國需要得到格陵蘭島與他未獲得諾貝爾和平獎掛鈎後，北約秘書長呂特（Mark Rutte）說，北約將繼續與丹麥和格陵蘭島在北極地區安全問題上開展合作。



綜合《紐約時報》和路透社報道，呂特周一（1月19日）說，他和丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）及格陵蘭自治政府外交部長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt），在布魯塞爾北約總部討論了北極安全問題。

呂特在X平台寫道：「我們討論了北極地區包括格陵蘭島對我們集體安全的重要性，以及丹麥正如何加大對關鍵能力的投資。」他說：「我們作為盟友，將繼續在這些重要問題上攜手合作。」

波爾森會晤呂特後透露，丹麥提議北約在格陵蘭島開展監控活動，並希望得到北極島嶼的支持。

波爾森在接受丹麥電視台採訪時說：「我們提出了這項提議，呂特秘書長已知道我們的想法，我們希望現在我們可以就此制定一個具體實施的框架。」

另一方面，特朗普在寫給挪威首相斯特勒（ Jonas Gahr Støre）的一封信中稱，鑑於挪威決定不授予他諾貝爾和平獎，以表彰他阻止了「八場戰爭」，「我覺得不再有義務只考慮和平……現在，我可以考慮對美國來說甚麼是有利和恰當的」。

挪威廣播公司19日報道，斯特勒當天確認收到特朗普的來信。

但歐洲各國領導人繼續批評特朗普威脅要奪取格陵蘭島控制權。

2026年1月17日，在丹麥哥本哈根，人們參加抗議示威活動聲援格陵蘭。人群高喊「別碰格陵蘭島」和「格陵蘭島屬於格陵蘭人」的口號，以反對特朗普（Donald Trump）計劃搶奪該島的言論（Reuters）

歐盟委員會副主席兼歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在社媒發文說，歐洲將堅守陣地，而且「擁有一系列工具來保護自身利益」。她是在布魯塞爾的歐盟總部會見波爾森和莫茨費爾特後發表講話。

卡拉斯說：「主權不可買賣。我們無意挑起爭端，但我們絕不退讓。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

