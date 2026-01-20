金正恩批官員無能　罕見當眾罷免副總理　怒斥：羊拉不了牛車

朝鮮領導人金正恩1月19日發表講話，批評部份經濟官員失職並無能，為國家招致困難與損失，還罕見當眾罷免副總理楊勝虎，怒斥對方難以擔當重任，形容黨在人事任免上，好似使用一隻山羊來拖公牛才能拉動的車。



朝中社報道，金正恩當日出席一座機械工業園區的現代化工程竣工儀式，他指責官員「無能」，延誤改造工程，還批評部份主管「長期以來習慣於失敗主義、不負責任和消極被動」，強調勞動黨會指派專家組全面審查事件。

2026年1月19日，朝鮮平壤，圖為金正恩出席一個工廠改造項目的竣工儀式，他在講話中罕見批評官員，當眾罷免副總理楊勝虎。（Reuters）

他還在儀式上進一步批評楊勝虎「不適合被賦予重任」，指黨內在用人方面犯下偶然錯誤，形容「好像使用一隻山羊來拉車...畢竟，能夠拉車的是牛，不是山羊」。《韓國時報》（The Korea Times）報道形容金正恩公開批評副總理罕見，旨在加強官員紀律，以迎接黨內大會，預料這次將召開的大會將討論經濟發展與人事任免。

楊勝虎在2020年4月獲任副總理，曾任機械工業部長，是朝鮮勞動黨中央委員會委員。今次改造項目於2021年啟動，旨在推進製造業，為關鍵礦產等提供設備。