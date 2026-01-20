特朗普以200%關稅威脅馬克龍加入和平委員會　中俄也受邀

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月19日以將對法國葡萄酒和香檳徵收 200%的關稅，威脅法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）加入美國主導、推動加沙重建與長久和平的委員會。俄羅斯與白羅斯稍晚證實，總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）與白羅斯總統盧卡申科（Aleksandr Lukashenko）也受邀加入。中國外交部20日亦表示，北京方面已收到「入會」邀請。



在特朗普發出威脅早前，有馬克龍身邊人向外界披露，馬克龍不打算接受邀請加入加沙委員會。特朗普稍晚就回應，稱「沒有人想要他加入，因為他很快就要下台了」，還以關稅對馬克龍發出威脅，說：「他將會加入，但他不必加入（he'll join, but he doesn't have to join）」。

特朗普早前指計劃在周四於瑞士達沃斯完成設立和平委員會的議程，並簽署協議，並且向外界透露，美國將在本周與達沃斯舉行的世界經濟論壇上討論購置格陵蘭。

稱與呂特進行良好通話

另一方面，特朗普還在旗下社交平台發文，稱自己與北約秘書長呂特（Mark Rutte）就格陵蘭進行良好通話，「格陵蘭對國家安全與全球安全至關重要」，並已同意在瑞士達沃斯舉行將有多方代表出席的會議。

2026年1月19日，圖為特朗普在社交平台上發文，稱自己與呂特討論格陵蘭問題。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

他還在稍晚再於旗下社交平台發布圖片，聲稱呂特傳簡訊給自己，「将在達沃斯利用媒體活動來突出你在那裏、在加沙和烏克蘭所做的工作。我致力於找到解決格陵蘭問題的方法」。

2026年1月19日，圖為特朗普在社交平台發文，聲稱呂特傳簡訊給自己。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

公布馬克龍短訊：周四在巴黎共進晚餐

特朗普在旗下社交平台上傳一張帶有馬克龍名字的短訊，聲稱由馬克龍傳訊給自己，其中寫明：（馬克龍）不理解你為何對格陵蘭做這些事，我可以安排七國集團（G7）代表在達沃斯論壇結束後，在周四齊聚巴黎進行會談，並且「在你回美國前，讓我們在巴黎共進晚餐」。

2026年1月19日，圖為特朗普在社交平台上發布圖片，聲稱來自法國總統馬克龍。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

帶領萬斯與魯比奧「插旗」格陵蘭

特朗普還在社交平台上載圖片，其中可見「特朗普」帶領副手「萬斯」、國務卿「魯比奧」將美國國旗插在地面上，身邊還有寫有2026與格陵蘭的木牌，意味格陵蘭在2026年變成美國領土。