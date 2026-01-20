拖延逾7年　英國政府有條件批准中國興建倫敦新大使館

英國政府周二（1月20日）批准中國在倫敦興建新大使館。



路透社報道，英國政府批准中國在倫敦建造在歐洲最大的大使館，希望以此改善與北京的關係，但這一批准附帶特定條件。

中國計劃在倫敦塔附近擁有兩百年歷史的皇家鑄幣廠舊址上建造新大使館，但由於當地居民等的反對，這些計劃已停滯多年。

中國駐英國大使館發言人2024年8月15日表示，中方2018年已購買倫敦皇家鑄幣廠（The Royal Mint）原址，用以修建大使館新館舍。（Reuters）

根據英國媒體《金融時報》消息，當地時間19日，英國外交部負責印太地區事務副大臣馬爾霍特拉（Seema Malhotra）在下議院發表講話，暗示即將批准中國大使館新館舍規劃申請。

馬爾霍特拉稱，「國家安全」一直是英國政府在整個大使館審批過程中的「核心優先事項」，情報和安全機構密切參與。 「全程參與，已制定並正在實施一連串措施以保護國家安全」。

此前，英國國住房、社區和地方政府事務部發出通告表示，因需要徵求項目有關各方對英國外交發展部和內政部等方面來函的意見，決定把對中方新館舍規劃申請的審批時間推遲至1月20日。

報道提及，過去7年多時間裏，英國政府為推遲審批，搬出多種理由，除所謂「國家安全」、「間諜」議題外，還稱該項目可能「干擾附近通訊電纜」。

不過，在19日的下議院會議上，多名議員提到批准中國使館新館舍的主要障礙——美國的干預。議員們表示，白宮私下對此表示「不安」，且美國國會眾議院共和黨籍議長約翰遜（Mike Johnson）日前表態稱對此「感到擔憂」。

事實上, 中方對倫敦多次延後規劃決定表示不滿。上個月，施紀賢為擬議訪華計劃奠定基礎，稱英國在多年雙邊關係「冷熱交替」後，需要對華關係採取「更成熟」的方式。

彭博社報道，近幾個月來，英國政府部長們一直在悄悄準備批准申請。英媒又指，施紀賢不久之後即將成為八年來首位訪華的英國首相。近幾個月，擬議的中國大使館新館舍已成為雙邊關係的焦點。